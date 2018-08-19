HABER

Kurbanlık develer alıcılarını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Bayrama kısa bir süre kala 12-15 bin liradan satışa çıkarılan develer alıcısını bekliyor

Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da bir besici tarafından yetiştirilen kurbanlık develer satışa çıkarıldı.

Eyyübiye ilçesi Büyük Hancığaz Mahallesi'nde besicilik yapan Kamburoğlu ailesi, beş yıl önce satın aldıkları ve damızlık olarak yetiştirdikleri develerden erkek olanlarını Kurban Bayramı öncesi satışa sundu.

Develerini Şanlıurfa-Akçakale yolundaki alanda otlatan ve müşterilerini bekleyen 47 yaşındaki besici İbrahim Kamburoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıl önce deve yetiştiriciliğine başladığını belirtti.

Amaçlarının daha fazla deve yetiştirmek olduğunu ifade eden Kamburoğlu, şöyle konuştu:

"Birkaç deve alarak bu işe başladık, sonra bu işi sevdik ve hayvanlarımız arttı. Bu hayvanları damızlık olarak yetiştiriyoruz, her yıl erkek olanları kurbanlık olarak satıyoruz. Dişileri de damızlık olarak tutmaya devam ediyoruz. Şu anda 12 devemiz var. Şanlıurfa'da ve çevrede bu işi yapan artık neredeyse kalmadı, biz bunu yaşatmak istiyoruz. Müşterilerimiz genelde il dışından oluyor. Kurbanlık develerimizin fiyatı 12 ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bu hayvanları çok seviyoruz yoksa uğraşmazdık. Zaten alıştık vazgeçmeyi düşünmüyoruz."

PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
İlk Atatürk heykelini çeviren metal paravanlar 14 yıl sonra kaldırıldıİlk Atatürk heykelini çeviren metal paravanlar 14 yıl sonra kaldırıldı
Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurduTatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
besici Deve Hayvan kurban bayramı Şanlıurfa Üretici

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

Taksim'in ortasında şaşırtan görüntü! Paraları böyle bölüştüler

Taksim'in ortasında şaşırtan görüntü! Paraları böyle bölüştüler

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.