HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kurbanlık etler için aracına soğutma sistemi yaptı, 400 kilometrelik yol katetti

Kurbanlık etler için aracına soğutma sistemi yaptı, 400 kilometrelik yol katetti

İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kurban etinin bozulmaması için aracına borularla soğutma sistemi kuran vatandaş, bu şekilde 400 kilometre yol katederek Denizli’den Bursa’nın İnegöl ilçesine geldi.

Kurbanlık etler için aracına soğutma sistemi yaptı, 400 kilometrelik yol katetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Osman Barış, Denizli ilinde kurbanını kestikten sonra hissesine düşen etleri arabasına yükledi. Havaların sıcak olmasından dolayı etlerin bozulacağını düşünen Barış, nalburdan aldığı iki adet plastik boruyu arabanın klima ızgarasına bantla monte etti. Boruların diğer ucunu etlerin olduğu bagaj kısmına kadar getiren Barış, yaptığı denemede soğutma sisteminin işe yaradığını görünce 400 kilometrelik yolu bu şekilde katetti. Kurbanlık etlerine zarar gelmeden İnegöl’e kadar getirmeyi başaran Barış, o anları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

d5969066-be6d-47c0-878d-65bee72e05a4

Osman Barış, "Allah kabul etsin kurbanlığımızı kestik. Etlerimiz bozulmasın diye bir çare ararken aklımıza böyle bir şey geldi. Çokta güzel oldu yaptığımız sistemle. Klimadan çıkan soğuk hava borulardan geçip direkt etlerin olduğu alana geliyor. Adeta bir buzdolabı görevi görüyor. Hiçbir sıkıntı çekmeden evimize geldik" dedi.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Akılalmaz olay! Vitesi karıştırınca olanlar olduAkılalmaz olay! Vitesi karıştırınca olanlar oldu
Orgullo siempre ne demek? Orgullo siempre ne demek?

En Çok Okunan Haberler

Başakşehir'de şoke eden olay! Kasaplar kaçtı...

Başakşehir'de şoke eden olay! Kasaplar kaçtı...

Gaziantep'te tepki çeken görüntüler!

Gaziantep'te tepki çeken görüntüler!

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Erol Bulut transferde bombayı patlattı

Erol Bulut transferde bombayı patlattı

Duayen gazeteci Mithat Bereket’in son hali sevenlerini üzdü

Duayen gazeteci Mithat Bereket’in son hali sevenlerini üzdü

Taksim'de dehşet veren olay! Kanlar içinde peşinden koştu

Taksim'de dehşet veren olay! Kanlar içinde peşinden koştu

İlginizi Çekebilir

Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi

Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi

Gören şaşkına dönüyor! 3 ayda yaptı

Gören şaşkına dönüyor! 3 ayda yaptı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Diğer Haberler
Yavru köpek sürüden ayrılan kuzuyu böyle getirdi

Güldüren anlar! Kuzu sürüden ayrılınca...

Bartın'da dik duran kaya şaşırtıyor

Ne deprem ne de yıldırım onu yıkamadı

Aracını yanlışlıkla geri vitese takan sürücü toprak alana uçtu

Akılalmaz olay! Vitesi karıştırınca olanlar oldu

Koronavirüs nedeniyle evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi

Kapıya astığı yazıyı okuyan geri döndü

Yamaç paraşütçülerini izleyen vatandaşın konuşmaları güldürdü

Yamaç paraşütçülerini izlerken söylediği sözler kahkahaya boğdu

Kayıp keçi için cami hoparlöründen anons yapılıp drone kaldırıldı!

Kaybolan kurbanlık keçiyi drone ile buldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.