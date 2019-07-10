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Kurbanlık fiyatları belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

Adana’da kurbanlık koyun, keçi, tekenin kilogram fiyatı geçen yıla göre 2 lira artarak 24 lira olarak, dana ve düvenin kilogram fiyatı ise 20 lira olarak belirlendi.

Kurbanlık fiyatları belirlendi

Adana’da kurbanlık koyun, keçi, tekenin kilogram fiyatı geçen yıla göre 2 lira artarak 24 lira olarak, dana ve düvenin kilogram fiyatı ise 20 lira olarak belirlendi. Kurbanlık kesimleri ise büyükbaş hayvanlarda 300 liraya, küçükbaş hayvanlarda 50 liraya yapılacak.
Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur’un başkanlığında toplanan kurbanlık fiyat belirleme komisyonu kıran kırana pazarlık yaptı. Kurbanlık satış kilogram fiyatları koyun, keçi ve tekede 24, dana ve düvede ise 20 lira olarak belirlendiği açıklandı.
Vatandaşları, kurbanlık kesimlerini yaptıracağı kişilerden kimlik talep etmesi yönünde uyaran Yağmur, “Kimliksiz bir şekilde kurbanlık kesimi yaptığını tespit ettiğimiz kişilere yaptırım uygulayacağız. Ayrıca kasap olmadığı halde kıyma çekenlerin de makinelerine Adana Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünce el koyulması için talepte bulunduk. Çünkü acemi kasaplar kendilerini yaralayıp Adana’nın imajını zedeliyorlar” diye konuştu.

Kurbanlık fiyatları belirlendi

Kurbanlık fiyatları belirlendi

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