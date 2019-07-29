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Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşın aklında kurbanlık fiyatları ne kadar sorusu var. İstanbul gibi illerde kurbanlık pazar yerleri kuruldu ve satışlar başladı. Peki kurumlar ne kadardan kurbanlık kesimi yapıyor? İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık kesim fiyatları ile ilgili detaylar...

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

2019’un Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı. Peki kurban fiyatları ne durumda? Kurbanlık pazarlarının kurulduğu ve satışların başlaması ile kurbanlık fiyatları araştırılıyor. Kurban pazarlarının aynında kişiler adına kurban kesimi yapan kurumların küçükbaş ve büyükbaş kurban kesim fiyatları merak ediliyor?

DİYANET İŞLERİ KURBANLIK BAĞIŞ MİKTARI

Geçtiğimiz günlerde Diyanet işleri Başkanlığı yurtiçi vekaleten kurban kesimi bedelini 890 TL olarak duyurdu. Yurtdışı bedel ise 725 TL olarak belirlendi.

KIZILAY KURBANLIK BAĞIŞ FİYATI

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kurumun 2019 yılı kurbanlık bağış fiyatlarını yurt içi 850, yurtdışı 725 TL olarak açıkladı.

PAZARDA KURBANLIK FİYATLARI

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi. İstanbul’da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesileceğinin tahmin edildiğini söyleyen Yücesan’ın açıklamasına göre büyükbaşta canlı kilogram fiyatları 26 lira, küçükbaşta ise 23 liradan başlayacak.

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kurban vekaleti, yazılı ve sözlü olarak verilebilir. Sözlü olarak, kişi, bir başkasına “seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim” der. Bu durumda vekâleti alan kişi, kurbanı bizzat kendisi kesebilir veya aldığı vekâleti bir başkasına devrederek, bu işlemi, tayin ettiği bu yeni vekile de yaptırabilir. Buradaki vekâlet umumi vekâlettir. Yani vekil tayin edilen kişi, işi bizzat kendisi yapabileceği gibi, yeni bir vekil tayiniyle başkalarına da yaptırabilir.

Yazılı vekâlette ise, vekâlet veren kişi adına “belli bir şahsa kurban kesme, kestirme ve kurbanla ilgili diğer işleri yapma ve yaptırma konusunda vekâlet verdiğine” dair bir vekâlet belgesi düzenlenebilir.


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kurbanlık fiyatları diyanet işleri Kızılay

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