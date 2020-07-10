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Kurbanlık hayvanlarda 'ölümcül kene' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 09:02 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kurban Bayramı'nda kesilecek olan hayvanlardan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının bulaşabileceğini belirterek, "Özellikle elinde yara veya buna benzer kesik olan insanların mümkün olduğu kadar hayvanların kanıyla temas etmemeli" dedi.

Kurbanlık hayvanlarda 'ölümcül kene' uyarısı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üreticiler hayvan pazarlarının kurulmasını beklerken, Anadolu kentlerinden büyük şehirlere de her yıl olduğu gibi binlerce hayvan götürülmesi bekleniyor. Ancak özellikle kene ısırmasıyla buluşan KKKA hastalığının görüldüğü, Sivas, Tokat, Yozgat gibi illerden gelen hayvanların bu hastalığın taşıyıcısı olup olmayacağı merak konusu oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, önceki yıllarda Kurban Bayramı'nda kesilen bir hayvanın kanından temas sonrası insana bulaşan KKKA vakasına rastladıklarını söyledi. Bölgede hayvanların yüzde 6 ile 12'si civarındaki hayvanların KKKA hastalığı geçirdiğinin tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Çetin, "Geçen yıl kurbanın kanından dolayı hastalanan bir kadın hastamız da olmuştu. KKKA yüzde 90 oranında bir şekilde hayvancılıkla ilgilenen insanlarda gözüküyor. Ama yüzde 10 oranında da hayvanların etiyle, sütüyle veya onların kanıyla, derisiyle işlem yapan insanlarda da görülebiliyor. Ondan dolayı da biz veterinerleri, kasapları ve sağlık çalışanlarında ciddi manada tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz. Ama kurban kesim esnasında insanlara normal, sağlam deriden girmez. Ancak elinde bir kesik var, bir yara varsa KKKA'lı bir hayvanın kanıyla temas ettiği zaman hastalanma vakaları bildirilmektedir. Ben insanlarımızı bu yönde de tedbir almaları, özellikle bu bölgeden hayvan alıp kesen insanları da bu nokta da uyarmak istiyorum. Yani Kurban Bayramı'nda KKKA hastalığının, hasta hayvanların kanından insanlarımıza geçmesini de arzu etmiyoruz. Bu noktada mutlaka ellerinde eldivenle çalışmalarını öneriyorum. Özellikle elinde yara veya buna benzer kesik olan insanların mümkün olduğu kadar hayvanların kanıyla temas etmemelerini öneriyoruz ve insanlarımızı bu konuda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

'DÜZENLİ İLAÇLAMA YAPILIYOR'

Hastalığın görüldüğü illerin başında gelen Tokat'ta 20 yıldır veteriner hekim olarak görev yapan Fatih Koç üreticilerin pazara çıkarılacak hayvanlarla özel olarak ilgilendiklerini belirterek, "Yetiştiricilerimiz Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün çalışmaları neticesinde yıllardır bilinçlendi. Sonbaharda hayvanlar meradan içeri alındığında uzun etkili ilaçlarla keneye karşı mücadele yapılıyor. Kış ve bahar aylarında da aynı şekilde sırta dökme ilaçlama, banyo şekline ve iğne ile hayvanları kene, bit, pire ve hastalıklara karşı tedavileri, kontrolleri yapılıyor. Bizler de veteriner hekim olarak ilaçlamalarını özel olarak yapıyoruz. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı, kenelerden insanlara bulaşıyor ama keneler taşıyıcıdır. Her kenede bu virüs olacak diye bir şey yok. Hayvanlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü herhangi bir belirti göstermiyor" diye konuştu.

'KONTROLLERİ YAPILARAK PAZARA GÖNDERİLİYOR'

Koç, hayvanların pazarlara çıkışı öncesinde denetimlerden geçirildiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri ile hekim arkadaşlarımız kurbanlık hayvanların tek tek muayenesini yaparak sağlık raporları veriyor. Rahatsız olan, hasta olan hayvanlar, aşılanmamış olan hayvanların sevkiyatına izin vermiyorlar. Bunu da yetiştiricilerimiz bildikleri için hayvanlarını Tarım İl Müdürlüklerine götürüyorlar, sağlık raporlarını aldıktan sonra büyük şehirlere ve diğer illere sevkiyatı yapılıyor. Raporu olmayan, küpesi bulunmayan hayvanların zaten pazarlara girişine izin verilmiyor" dedi.
Koç, küpesi bulunmayan, sağlık raporu olmayan hayvanların kurbanlık olarak alınıp kesilmemesini önerdi.

DHA

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