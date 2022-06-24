Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı! Tek tek kontrol edildiler

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bugün saat 00.00 itibariyle kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde bulunan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında denetimler gerçekleşti. Yapılan denetimlere polis, jandarma ve zabıta ekipleri de destek verdi.

KURBANLIKLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Kurbanlık hayvanlarla yüklü kamyon ve TIR'lar tek tek kontrol edildi. Sürücülerden evrakları alan ekipler hayvanların küpe numaraları ile evrak üzerindeki numaraları karşılaştırdı. Kontrolü yapılan araçlara denetim yapıldığına dair evrak verildi. Belgelerini alan kurban satıcıları hayvan pazarlarına doğru yoluna devam etti.

52 TIR'A İŞLEM UYGULANDI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da denetim yapılan noktada ekiplerle birlikte çalışmalara katıldı. Ahmet Yavuz Karaca, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 2022 yılı Kurban Hizmetleri tebliği gereği 24 Haziran itibarıyla kurbanlıkların İstanbul'a girişleri başladı. Biz burada neyi kontrol ediyoruz? Öncelikle hayvanlar geldikleri noktada küpeleri takılıp veteriner sağlık raporları hazırlandıktan sonra bu tarafa doğru yola çıkıyorlar. Bunlar var mı yok mu? Yüklenen hayvanlarla küpelerle, raporlardaki hayvanlar birbirini tutuyor mu? Bir de biliyorsunuz Trakya bölgemiz şap hastalığından dolayı 2010 yılından beri ari bölgemiz. Bu ariliği korumak için Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce gerekli testleri yapılmış hayvanlar Trakya'ya geçiş sertifikasıyla birlikte geçişlerini yapabiliyorlar. Bunların kontrollerini yapıyoruz. Hayvanlarla ilgili aksi bir durum olduğunda ki oldu. Biz denetimlerimizi sıkılaştırdık, erken geldi bazıları, küpesiz raporsuz gelen hayvanlar oldu. Şu ana kadar da 52 tane TIR'a işlem uyguladık. Tuzla Hayvan Borsası'nda karantinaya aldık."

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

"İstanbul'da geçen yıl kesilen hayvan sayımız 75 bin civarında büyük baş, 68 bin civarında da küçükbaş hayvan kesildi. Bu yıl da yine aynı rakamları bekliyoruz. Yapılan çalışmalarda İstanbul için kurbanlık konusunda herhangi bir problem olmadığını görüyoruz. Vatandaşlarımız kurbanlarını alırken şu hususa dikkat etmeleri gerekiyor. Valilikçe izinlendirilmiş yerlerden satın almalarını ve yine valilikçe izinlendirilmiş yerlerde hayvanlarını kestirmelerini istiyoruz.

HAYVANIN ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN UYGULAMA

"75 bin büyük baş, 68 bin küçükbaş hayvanın birkaç gün içinde kesilmesini sağlamak çok zor. Satış ve kesim yerlerinde de arkadaşlarımız denetimlerini sürdürüyorlar. Pazarlara giriş noktalarında da kontrollerimizi yapıyoruz. Herhangi bir olumsuzluk halinde de gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Bu sene Türk-Irk isminde bir mobil uygulamamız var. Bu uygulamayı indirerek satın almak istedikleri hayvanın küpe numarasını girerek, ırk, yaş, cinsiyet ve sahip bilgilerine de ulaşılabiliyor. 'Vatandaşlarımızın da bu programı kullanmalarını isteriz. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.'' ifadesini kullandı.

Kurbanlık hayvan sahibi Eşref Saykal ''Çankırı Ilgaz'dan geliyoruz. 25 senedir Sultangazi'ye geliyoruz. Malımızı götürüp satıyoruz. 57 hayvan getirdim. Geçen sene 63 hayvan getirmiştim. Bu sene fiyatlar pahalı biraz. Ortalama fiyat 40-45 bin lira civarında. 30 yıldır bu işi yapıyorum.'' (DHA)

