Kurbanlık için son günü tercih ettiler - (Yeniden)

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'Bakan Pakdemirli'nin açıklaması besicileri memnun etmedi' başlıklı haberimiz, kaynağından alınan bilgilerle düzeltilerek yeniden geçilmiştir.

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YENİDEN

İZMİR’de, Kurban Bayramı'nın son gününde kurban pazarlarında kıran kırana pazarlıklar yaşandı. Vatandaşlar son gün kurbanlıkları daha ucuza almak için sıkı pazarlık yaptı.

Kurban kesmeyi bayramın son gününe bırakanlar, kurban pazarında satıcılarla kıran kırana pazarlık yaptı. Fiyatların son gün düşeceğini tahmin eden vatandaşlar, umduğunu bulamadı. Elde kalmış az sayıdaki kurbanlığını da satıp geri götürme masrafından kurtulmak isteyen yetiştiriciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Kurbanlık satıcılarından Serdar Gülmez, az sayıda hayvanının kaldığını belirterek, “Şükür hayvanımız az kaldı, bitiyor. Bitmezse köyümüze geri götüreceğiz. Bayramda ilk gün ile son gün arasında fiyatlar 400-500 TL kadar oynadı” dedi.

SON GÜNÜ TERCİH EDENLER OLDU

Kurban kesimini dördüncü güne bırakan ve son gün fiyatların daha düştüğünü söyleyen Tolga Şengel, küçükbaş kurbanlık satın aldığını belirterek, "İlk gün fiyatlar daha yüksekti. Ben de ilk kez bu sene kurbanlık alıyorum. Piyasa ve işler sıkıntılı, son gün alayım dedim. İlk gün 1700 civarındaydı, şimdi kesim dahil bin 200 liraya aldım" diye konuştu. Kurban pazarlığında satıcıyla anlaşamayan Bülent Geçit ise, “Anlaşamadık. 750 TL verdim 825'te diretti. Ben kurbanımı kesmiştim bunu da hayır yapmak için alacaktım” dedi.