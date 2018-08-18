Kurbanlık keçiyi, Çoruh Nehri'nden ilkel teleferikle geçirdi

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN‘in Yusufeli ilçesi İşhan köyünde kurbanlık keçi satın alan Nusret Koç, patika yolun uzun olması nedeniyle yolun karşı tarafına Çoruh Nehri üzerine gerili ‘varangel’ olarak bilinen ilkel teleferikle geçti.
Yusufeli ilçesinde oturan Nusret Koç, İşhan köyündeki akrabası Nevzat Koç'tan kurbanlık keçi satın aldı. Koç, satın aldığı kurbanlığı patika yolun uzun olması nedeniyle yolun karşı tarafına tehlikeli bir yöntemle geçirdi. Çoruh Nehri'nin bir yakasından 75 metre mesafedeki diğer yakası arasına kurulan ve 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik hattını kullanan Koç, keçi ile çelik halata bağlı makaralı kabine binerek karşıya geçti.
Teleferiğin köyde ulaşımda kullanıldığını anlatan Nusret Koç, patika yolun uzun olması nedeniyle kurbanlık keçi ile birlikte teleferiğe bindiğini söyledi. Koç, "Bu teleferik çok sağlam. Uzun yıllardır ulaşımda kullanılıyor. Keçiyi de fazla yürütmemek için teleferiğe bindirip kolayca karşıya geçirdim" dedi.
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı
ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum
Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!
Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması
Putin'i düğününe davet etti! Büyük tepki çekti
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum