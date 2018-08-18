Kurbanlık keçiyi, Çoruh Nehri'nden ilkel teleferikle geçirdi

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN‘in Yusufeli ilçesi İşhan köyünde kurbanlık keçi satın alan Nusret Koç, patika yolun uzun olması nedeniyle yolun karşı tarafına Çoruh Nehri üzerine gerili ‘varangel’ olarak bilinen ilkel teleferikle geçti.

Yusufeli ilçesinde oturan Nusret Koç, İşhan köyündeki akrabası Nevzat Koç'tan kurbanlık keçi satın aldı. Koç, satın aldığı kurbanlığı patika yolun uzun olması nedeniyle yolun karşı tarafına tehlikeli bir yöntemle geçirdi. Çoruh Nehri'nin bir yakasından 75 metre mesafedeki diğer yakası arasına kurulan ve 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik hattını kullanan Koç, keçi ile çelik halata bağlı makaralı kabine binerek karşıya geçti.

Teleferiğin köyde ulaşımda kullanıldığını anlatan Nusret Koç, patika yolun uzun olması nedeniyle kurbanlık keçi ile birlikte teleferiğe bindiğini söyledi. Koç, "Bu teleferik çok sağlam. Uzun yıllardır ulaşımda kullanılıyor. Keçiyi de fazla yürütmemek için teleferiğe bindirip kolayca karşıya geçirdim" dedi.

