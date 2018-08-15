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Kurbanlık koç, sahibinin ölümüne neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

Kurbanlık koç, sahibinin ölümüne neden oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde beslediği kurbanlık koçun boynuz darbesiyle yaralanan 75 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde kurbanlık besleyen Ali Erdoğan (75), hayvanlara yem verdiği sırada koçlardan birinin boynuz darbesiyle yaralandı.

Erdoğan, 112 Acil Servis ekiplerince Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Erdoğan, yaşamını yitirdi.

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