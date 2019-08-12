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Kurbanlık koçu otomobilin bagajında böyle taşıdı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 13:17 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de otomobil sürücüsü kurbanlık koçu aracın bagajında taşıdı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ'de otomobil sürücüsü kurbanlık koçu aracın bagajında taşıdı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Bomonti'de 34 YJ 38 40 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koç görenleri hayrete düşürdü. Yoldaki bir araçtan cep telefonu ile çekilen görüntülerde kurbanlığın bagaj kapağından kafasının çıkartıldığı ve aracın hızla trafikte ilerlediği görülüyor. Bagaj kapağının yolun bazı noktalarında koçun boynuna çarpması dikkat çekiyor.

(FOTOĞRAFLI)

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