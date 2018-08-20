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Kurbanlık koçu süsleyip nişanlısına hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:07 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Onur Çelik (20), altın zincir takıp çiçeklerle süslediği kurbanlık koçu nişanlısı Melike Budak'a (19) hediye ederek asırlık geleneği sürdürdü.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Onur Çelik (20), altın zincir takıp çiçeklerle süslediği kurbanlık koçu nişanlısı Melike Budak'a (19) hediye ederek asırlık geleneği sürdürdü. Burhaniye'nin kırsal Karadere Mahallesi'nde yaşayan Onur Çelik, nişanlısı Melike Budak'a aldığı kurbanlık koçu altın zincir takıp, çiçeklerle süsledi. Çelik ardından komşuları ile birlikte davul ve klarnet eşliğinde koçu, nişanlısının oturduğu Sübeylidere Mahallesi'ne götürdü. Mahalle meydanında araçtan indirilen koç, gelin evinde törenle karşılandı, burada müzik eşliğinde oyunlar oynandı, yemekler yendi. Onur Çelik'in babası Şinasi Çelik, nişanlıya koç götürme geleneğini devam ettirdiklerini belirtti. Damat adayı Onur Çelik de "Geleneğimizi sürdürüyoruz. Koç süsleyip getirdik. Katılanlara teşekkür ederim" dedi. Gelenek gereği kendisine koç getirilen gelin adayı Melike Budak da "Herkese teşekkür ederim. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

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