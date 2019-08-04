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Kurbanlık koyunlar satış öncesi derede yıkandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler koyunlarını pazara çıkartmadan önce derede yıkayıp, temizledi.

Kurbanlık koyunlar satış öncesi derede yıkandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler koyunlarını pazara çıkartmadan önce derede yıkayıp, temizledi.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilyurt Mahallesi’nde besicilik yapanlar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklarına başladı. Besiciler kurbanlık koyunlarını satışa çıkarmadan önce derede yıkayarak temizledi.
Besiciler koyunları yıkadıktan sonra Gaziantep ile çevre ile ve ilçelerde belediyelerin gösterdiği yerlerdeki hayvan pazarına götürerek satışa çıkaracak.

FOTOĞRAFLI

Kurbanlık koyunlar satış öncesi derede yıkandıKurbanlık koyunlar satış öncesi derede yıkandıKurbanlık koyunlar satış öncesi derede yıkandıKurbanlık koyunlar satış öncesi derede yıkandı

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