Kurbanlık koyunları maske takarak kurban ettiler

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede birlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) önlem ve tedbirleri kapsamında devlet millet ele ele etkin bir mücadele yürütürken, virüse karşı alınan tedbir ve önlemlere dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla Aksaray’da kurbanlık koyunlara maske takıldı. Üreticiler tarafından maskeleri takılarak mandıradan çıkartılan hayvanlar, daha sonra yine ağızlarında maskeyle kesilerek kurban edildi.

Dünyada ve Türkiye’de ciddi bir salgın olduğuna dikkat çeken Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, sosyal farkındalık oluşturmak için kurbanlık hayvanlara maske takarak kurban ettiklerini belirterek, şunları söyledi: