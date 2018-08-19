Kurbanlık koyunları üst geçitten hayvan pazarına götürüyor

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Hüseyin Durmaz'ın satışa çıkardığı kurbanlık koyunları, üst geçidi kullanarak hayvan pazarına götürmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Besici Hüseyin Durmaz, Kurban Bayramı nedeniyle satışa çıkardığı 15 koyunu her gün Beyler Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarına götürüyor. Durmaz, pazara giderken hayvanları demir yolu üzerindeki üst geçitten karşı tarafa geçiriyor. Kurbanlık koyunların, üst geçidin merdivenlerini çıkıp geçmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Koyunların güvenli şekilde pazara götürmek için üst geçidi kullandığını belirten Hüseyin Demir, "Hayvanlarım üst geçidi kullanırken zorlanmıyor. Bu şekilde hem güvenli hem de pazara giderken 5 kilometrelik yolu kısaltmış oluyorum" dedi.

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