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Kurbanlık koyunu bagajda taşıdılar! Stop farından başını çıkaran koyunun ilginç yolculuğu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

Adana'da bir otomobilin bagajında taşınan ve başını sökülen stop farı bölümünden çıkaran kurbanlık koyunun görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Adana'da otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntü oluşturdu. Başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, koyunun nefes alması için aracın arka stop farının yerinden söküldüğü görülüyor. Koyun ise hareket halindeki aracın bagajında nefes almak için başını far bölümünden dışarı çıkarıyor.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü. (İHA)

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adana kurban bayramı koyun araba farı

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