HABER

Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

Şişli’de bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı.

Şişli’de bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Şişli Bomonti’de 34 YJ 38 40 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun görenleri hayrete düşürdü. Başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Görüntülerde, koyunun nefes alabilmesi için bagaj kapağından kafasının çıkartıldığı ve aracın hızla trafikte ilerlediği görülüyor.

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıAmasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kolombiya’da hava gösterisinde düşen 2 asker hayatını kaybettiKolombiya’da hava gösterisinde düşen 2 asker hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.