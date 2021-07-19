Kurbanlık nasıl yere yatırılır? En kolay kurbanı yere yatırma teknikleri...

İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı geldi çattı. Paylaşmanın önemini anladığımız bu özel günde evine et giremeyen pek çok ailenin yüzü gülecek. Kurbanların çoğu kurban kesim yerlerinde yapılırken, bazı kişiler izin verilen yerlerde kurban kesimi gerçekleştirecek. Siz de acemi kasap haberlerine konu olmak istemiyorsanız, kurbanı yere yatırma tekniklerine mutlaka göz atın.

KURBAN YERE NASIL YATIRILIR?

Şehirlerde pek çok kişi kurban kesim yerlerini tercih ederken, özellikle köy ve kasabalarda geleneksel yöntemlerle kurban kesimleri devam ediyor. Bu geleneksel yöntemlerde hem hayvana zarar vermeden hem de hayvan kimseye zarar vermeden kurbanı yatırmak taktikleri bulunuyor. Bu taktik uygulanmazsa, ya kurban kaçıyor ya da acemi kasaplar kendilerine zarar veriyor. Kurbanı yere yatırma teknikleri şöyle:

-Kurban kesiminde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yere yatırma aşaması farklılıklar içerir. Küçükbaş bir hayvanı bir ya da iki kişi ayaklarından tutarak kolaylıkla yatırabilirken, büyükbaş bir hayvan söz konusu olduğunda, hayvanın kesime hazırlanması için yatırılması çok daha zahmetli olur.

-Öncelikle, kurban edilecek büyükbaş kurbanlığın ayakları ip ile bağlanır. Karşılıklı olarak diğer halatların çekilmesiyle, kurbanlık hayvanın 4 ayağı birbirine yaklaşarak bir noktada birleşmeye başlar.

-Ayakları birleşen kurbanlık bir süre sonra dengesini kaybederek yere düşer. Yere düşen kurbanlığın ayakları birbirine bağlı olduğundan fazla bir harekette bulunamıyor.

RUEFF TEKNİĞİ NEDİR?

Kurbanı yere yatırma tekniklerinden biri olan rueff tekniği ise şöyle:

Rueff, yaklaşık 6 metre uzunluğundaki bir ip ile hayvanların yere yatırılmasını sağlayan bir tekniğin adıdr. Büyükbaş boğaların dahi tek bir kişi tarafından yere yatırılmasını sağlayan Rueff tekniği, hayvanlarda herhangi bir sakatlığa ya da rahatsızlığa yol açmadığından dolayı sıkça tercih edilir.

Rueff tekniğinin uygulanabilmesi için öncelikle hayvanın sağlam bir yere baş bölgesi ile bağlanması gerekir. Sıkıca bağlanarak sabit hale getirilen hayvanı yere yatırma için Rueff tekniği işlemlerine başlanabilir.

Rueff tekniğinde hayvanın boynuzlarının bağlanması ile birlikte boynunun üzerinden tek bir sarma yapılır. Ardında hareketli bir düğüm oluşturularak ip arka tarafa doğru uzatılır. Göğüs bölgesinde de yine hayvanın etrafından bir tur dönecek ip, dolandırılarak kuyruk bölgesine uzatılır. Karın bölgesinde de yapılan aynı yöntemle ile birlikte Rueff tekniği uygulanmış olur.



