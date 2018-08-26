Kurbanlık paralarını çaldığı iddia edilen zanlılar yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de Kurban Bayramı öncesi evlere girip kurbanlık paralarını çaldıklarını öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay, Kazanlı ve Karaduvar mahallelerinde Kurban Bayramı öncesi vatandaşların evlerinden kurbanlık paraları ve elektronik eşyalarının çalınması üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Mahallelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdiği öne sürülen 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda zanlılardan Abdullah B. ve Necmettin A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların kentteki 11 ayrı hırsızlık olayının faili olarak arandığı belirlendi.

Kiralık araçlarla gittikleri bölgelerde açık kapı ile pencerelerden evlere girip hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, polis ekiplerinin diğer iki zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

