Kurbanlık pazarında sahte para uyarısı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta polis, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında sahte para konusunda broşür dağıtıp, dikkat edilmesi gereken detaylar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, kurbanlık satıcılarına ve vatandaşlara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda ve sahte para dolandırıcılığı olaylarına karşı bilgi verdi. Ekipler, paraların üzerinde bulanan güvenlik özelliklerini gösterdi. Sahte para ile orijinal para arasındaki farklar, uygulamalı anlatıldı.
Kurbanlık pazarında polisler tarafından yapılan uygulama ve bilgilendirmeler konusunda memnuniyetini ifade eden Muhlis Koçsoy isimli besici, "Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hangisinin gerçek, hangisinin sahte olduğunu vatandaş bilemiyor. Bu şekilde uyarılar bizim açımızdan iyi oldu" dedi.
Daha önce sattığı kurbanlık için kendisine sahte para verildiğini ve bu paraları kimden aldığını bilemediğini söyleyen Mustafa Güler ise "Kurbanlık sattığımda bana sahte para vermişler. Ben de bir daha nakit para ile kurbanlık satmadım. Müşterilerimden, kurbanlık paralarını banka hesabıma yatırmalarını istiyorum. Para bankaya yatınca ben de kurbanlıklarını teslim ediyorum" diye konuştu.
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