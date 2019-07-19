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Kurbanlık pazarının en büyüğü 'Kral', 23 bin liraya satıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 10:46 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaklaşak Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar hayvan pazarında görücüye çıktı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaklaşak Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar hayvan pazarında görücüye çıktı. Pazarda 'Kral' isimli 1 ton 300 kilo ağırlığındaki boğa, 23 bin liraya satıldı. İnegöl ilçesinde yüzlerce büyükbaş hayvanın kurbanlık için getirildiği hayvan pazarında bayrama sayılı günler kala satışlar başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ilçeye kurbanlık getiren satıcılar ise fiyatların geçen yılki fiyatlara yakın olduğunu söyledi. Erzurum’dan İnegöl’e 30 büyükbaş kurbanlık getiren Fellemez Akkoyun, henüz satış yapamadığını söyleyerek, “Her yıl İnegöl’e kurbanlık hayvan getiriyorum. Bu yıl 30 büyükbaş hayvan getirdim. Yem ve diğer maliyetlere oranla fiyatlarda fazla bir değişim olmadı. Büyükbaş kurbanlıklar 5 bin liradan başlayıp hayvanına göre 20 bin liraya kadar çıkıyor” dedi. Pazarın en büyük hayvanı ise rekor fiyata alıcı buldu. Artvin'den Murat Seçkin tarafından getirilen 'Kral' isimli yaklaşık 1 ton 300 kiloluk boğa, 23 bin liraya alıcı buldu. İnegöl'e 14 yıldır kurbanlık getirdiğini söyleyen Murat Seçkin, “Boğamız 3 yaşında ve adını 'Kral' koyduk. İnegöl’de bir iş adamına sattık" diye konuştu.

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