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Kurbanlık pazarının gözdesi "Yasin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 140 kilogram ağırlığındaki "Yasin" adı verilen koç, hayvan pazarının gözdesi oldu - Besici Fatih Cavaş: - "Vatandaşlar, koçumuz ile yakından ilgileniyor, gören uzaktan fotoğraf çekiyor. Biz de verdiğimiz emeğin karşılığı olarak Yasin'i güzel bir paraya satmayı amaçlıyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarına getirilen "Yasin" adı verilen 140 kilogram ağırlığındaki koç, görenleri şaşırtıyor.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, pazarlarda alıcılarıyla buluşmaya devam ederken, kurban pazarındaki yoğunluk satıcıların da yüzünü güldürüyor.

Küçükbaş hayvanlar 800 ile 2 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Babaeski ilçesinin Nadırlı köyünden pazara getirilen 140 kilogram ağırlığındaki "Yasin" adı verilen koç, aynı alanda bulunan çok sayıda koçun arasında büyüklüğüyle dikkati çekerek adeta pazarın gözdesi oldu.

2 bin 750 lira değerle satışa çıkarılan koçu gören vatandaşlar fotoğraf çekiyor.

Koçun sahibi Fatih Çavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yasin" ismini verdiği koçunun pazarın gözdesi olduğunu söyledi.

İri yapısı ile kendisini belli eden koçu 3 yıldır özenle beslediğini anlatan Çavaş, hayvanının alıcısını beklediğini dile getirdi.

Hayvan pazarına yaklaşık 60 koç getirdiğini kaydeden Çavaş, "Satışlarımız güzel gidiyor. Son günlere yaklaşırken işlerimiz hareketlendi. Anaç koyunlarımızı yıl içinde en iyi şekilde besleyip en güzel yavruyu almak için çabalıyoruz. Vatandaşlar, koçumuz ile yakından ilgileniyor, gören uzaktan fotoğraf çekiyor. Biz de verdiğimiz emeğin karşılığı olarak 'Yasin'i güzel bir paraya satmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

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/ek fotoğraflar // Kurban bayramının gözdesi onlar; iş yetiştiremiyorlar/ek fotoğraflar // Kurban bayramının gözdesi onlar; iş yetiştiremiyorlar
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Anahtar Kelimeler:
hayvan pazarı koç kurban bayramı

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