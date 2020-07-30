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Kurbanlık Pazarlarında Alıcı da Satıcı da Mutsuz

30.07.2020 18:00 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını Kurban Bayramı'nda canlı hayvan pazarlarını da etkiledi. Gaziantep'te kurban alışverişinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi. Vatandaşlar kurbanlıkların pahalılığından, satıcılar da satışların zayıf olmasından yakındı

Kurbanlık Pazarlarında Alıcı da Satıcı da Mutsuz

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını Kurban Bayramı'nda canlı hayvan pazarlarını da etkiledi. Gaziantep'te bu yıl kurbanlık hayvan alışverişinde önceki yıllardan farklı olarak pazarlık sırasında tokalaşılmadığı ancak maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.

VOA Türkçe'nin konuştuğu vatandaşlar, hem kurallara uyulmadığını anlattı hem de kurbanlıkların pahalı olmasından yakındı.

Onlardan biri, sırf dini vecibelerini yerine getirmek için kurbanlık pazarına geldiğini belirten Ahmet Sağözen. Sağözen, "Biz ne el uzatacağız, ne de değnek tutacağız. Fiyatını sorup alacağız. Ama bu yıl kurbanlık çok pahalı. İnsanların alım gücü de olmadığı için bu yıl çok zor olacak. Sırf dini vecibelerimizi yerine getirmek için geldik, dolaşıyoruz. Maske ve sosyal mesafe kuralına da uyan yok. Hiçbirimiz dikkat etmiyoruz. Zaten Gaziantep'te artmasının nedeni de bu kurallara uyulmaması’’ ifadelerini kullandı.

Besiciler umduğunu bulamadı

Piyasalardaki dalgalanmaların ardından yem fiyatlarının çok yükseldiğini ifade eden besiciler, kurbanlık pazarlarında emeklerinin karşılığını alamadıklarını söylüyor.

İnsanların alım gücünün zayıfladığını vurgulayan vatandaşlar da kurbanlık fiyatlarının bütçelerini aştığından yakınıyor.

‘’Diyanetin belirlediği bağış miktarıyla çebiş bile alınmaz’’

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından belirlenen kurbanlık bağış miktarı olan 975 lirayla kurbanlık alınamayacağını ifade eden kurban satıcısı İsmail Yıldız, ‘’Kurbanlıklar satılmıyor. Perişan bir haldeyiz. Diyanet İşleri Başkanımız kurban paralarının vakıflara bağışlanması için öneri sunmuş. Vatandaş da bilip bilmeden vakıflara bağış yapıyor. Çünkü vakıflara yapılan bağış 800

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