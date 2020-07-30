Kurbanlık Pazarlarında Alıcı da Satıcı da Mutsuz

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını Kurban Bayramı'nda canlı hayvan pazarlarını da etkiledi. Gaziantep'te bu yıl kurbanlık hayvan alışverişinde önceki yıllardan farklı olarak pazarlık sırasında tokalaşılmadığı ancak maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.

VOA Türkçe'nin konuştuğu vatandaşlar, hem kurallara uyulmadığını anlattı hem de kurbanlıkların pahalı olmasından yakındı.

Onlardan biri, sırf dini vecibelerini yerine getirmek için kurbanlık pazarına geldiğini belirten Ahmet Sağözen. Sağözen, "Biz ne el uzatacağız, ne de değnek tutacağız. Fiyatını sorup alacağız. Ama bu yıl kurbanlık çok pahalı. İnsanların alım gücü de olmadığı için bu yıl çok zor olacak. Sırf dini vecibelerimizi yerine getirmek için geldik, dolaşıyoruz. Maske ve sosyal mesafe kuralına da uyan yok. Hiçbirimiz dikkat etmiyoruz. Zaten Gaziantep'te artmasının nedeni de bu kurallara uyulmaması’’ ifadelerini kullandı.

Besiciler umduğunu bulamadı

Piyasalardaki dalgalanmaların ardından yem fiyatlarının çok yükseldiğini ifade eden besiciler, kurbanlık pazarlarında emeklerinin karşılığını alamadıklarını söylüyor.