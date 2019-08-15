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Kurbanlık piyasası yüzde 10 küçüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Kasaplar Odası Başkan Vekili Osman Yardımcı, bu yıl satılan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık sayısında yüzde 10'luk düşüş olduğunu söyledi.

Kurbanlık piyasası yüzde 10 küçüldü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Kasaplar Odası Başkan Vekili Osman Yardımcı, bu yıl satılan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık sayısında yüzde 10'luk düşüş olduğunu söyledi.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, 4 günlük Kurban Bayramı'nın ardından büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık piyasasını değerlendirdi. Geçen yıl bayramda 900 bin büyükbaş, 2,5 milyon küçükbaşın satıldığını belirten Yardımcı, rakamların tam netleşmediğini, tahmini olarak bu yıl yüzde 10'luk kayıpla 800 bin büyükbaş, 2 milyon 300 bin civarı da küçükbaşın kesildiğini söyledi.
Antalya'ya gelen besicilerin kentten mutlu ayrıldıklarını belirten Yardımcı, "Antalya'da 11 bin büyükbaş 185 bin civarı küçükbaş satıldı. Çoğu illerde hayvanlar kaldı ama Antalya'da büyükbaş bitti. Çok az miktarda küçükbaş kaldı. Kente gelen besicilerimiz ve kurbanlık satın alan vatandaşlarımız oldukça memnundu" dedi.
Acemi kasaplara ve sokak aralarındaki kesimlere göz açtırmadıklarını da kaydeden Başkan Yardımcı, "Antalya'da çok güzel bir kurban bayramı geçirildi. Kesim yerleri gayet güzeldi. Temiz bir kesim oldu. Kasaplar eğitimli oldukları için çok fazla yaralanan olmadı. Sokak aralarında sık sık denetim yaptık. İzinsiz kesenler olmuştur ama bu sayı çok azdır" diye konuştu.

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