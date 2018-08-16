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Kurbanlık satıcıları son günü bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

KONYA'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentin çeşitli yerlerine kurulan kurban pazarlarına getirilen kurbanlıklar alıcı bekliyor.

KONYA'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentin çeşitli yerlerine kurulan kurban pazarlarına getirilen kurbanlıklar alıcı bekliyor. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 750 ila 1400 lira arasında değişirken, büyükbaş kurbanlıklar ise 5 bin ila 15 bin lira arasında satışa sunuldu. Besiciler, satışların son güne doğru artacağını umduklarını söyledi.
Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Cadddesi üzerinde kurulan kurban pazarında hareketlilik başladı. Pazarda, büyükbaş kurbanlıklar 5 bin ila 15 bin lira arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise 750 ila 1400 lira arasında fiyata satılıyor.
Karapınar ilçesinden pazara büyükbaş hayvanlarını getiren İbrahim Aktaş, artan yem fiyatlarının kurbanlıklara da yansıdığını söyledi. Aktaş, 5-6 gün önce pazara geldik. Şu an satışlarımız normal ama geçen yıl gibi değil tabii ki. Çünkü yem fiyatlarına zam geldiği için önceki bayrama göre biraz pahalı ama vatandaş gelip fiyat soruyor. Hafta sonunu bekliyoruz. O zaman daha fazla bir yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Kurban alımlarını belki de arife gününe saklıyorlar dedi. Besicilerden Emin Yavuz ise 5 gün önce pazara geldiğini belirterek, satışlardan pek memnun olmadığını, 20 hayvandan 5 büyükbaş satabildiğini aktardı.

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