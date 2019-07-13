Kurbanlık taşıyan TIR bariyere çarptı, hayvanlar yola savruldu

Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-Kuzey Marmara Otoyolu'nda kurbanlık büyükbaş hayvan taşıyan TIR sürücüsü, iddiaya göre kendisini sıkıştıran bir otomobilden kaçmak isterken bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle, TIR'ın dorsesinde bulunan büyükbaş hayvanlar, yola savruldu. Kazada hayvanlardan biri öldü, biri yaralandı. Çevreye kaçışan 23 kurbanlık ise otoyol çalışanları tarafından kazaya sebebiyet vermemeleri için bariyerlere iple bağlandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer Uskumruköy yol ayrımında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurban Bayramı'nda satılmak üzere Erzurum'dan yüklenen 25 büyükbaş hayvanı, Habipler hayvan pazarına götürmek için İstanbul'a gelen Abdullah Çelik'in kullandığı 25 AAP 627 plakalı TIR, Uskumruköy ayrımında iddiaya göre bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün son anda sinyal vererek, Uskumruköy çıkışına yönelmesi üzerine Çelik, otomobile çarpmamak için aniden manevra yapınca bariyerlere çarptı.