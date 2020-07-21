Kurbanlık Yetiştirenler Maliyetlerden Alıcılar Fiyatlardan Şikayetçi

Kurban Bayramı bu yıl Corona virüsü salgınının etkisi altında kutlanacak. Yetkililer, bayram kutlamalarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunuyor. Benzer uyarılar kurban satış pazarları için de yapılıyor. İzmir’in Buca ilçesindeki kurban pazarının girişinde, gelenlerin ateşini ölçmek ve maske dağıtmakla görevli bir personel bulunuyor. Pazarın çeşitli yerlerine maskesiz girilmemesi, sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılar asılmış. Ancak bütün uyarılara ve alınan önlemlere rağmen vatandaşların kurallara uyduğunu söylemek mümkün değil. Buca Belediyesi Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde diğer kurban pazarlarında olduğu gibi bu pazarda da kurbanlıkları sağlık taramasından geçirip, pasaport kontrollerini yaptı.Hayvanların küpelerini, genel sağlık durumlarını ve yaşlarını kontrol etti. “Yem ve saman fiyatları tavana dayandı” Ancak kurban pazarında dikkatler Corona virüsü salgınından çok kurbanlık hayvanların fiyatına odaklanmış durumda. Üreticiler fiyatların neredeyse geçen seneyle aynı olduğunu, buna karşılık maliyetlerinin arttığını söylüyor.

Kars’ın Selim ilçesinden büyükbaş kurbanlık hayvanlarını TIR’larla İzmir’e getiren Atakan Yeter, neredeyse hepsini satmış. Yeter, “Satışlarımız çok şükür iyi. Beklediğimiz tadı vermedi ama buna da şükür. Fiyatlar geçen seneki fiyatlara çok yakın. Üzerine en fazla bin lira kadar bir şey eklenmiştir. Ama son iki yılda maliyetlerimiz iki katına çıktı. Yem ve saman fiyatları tavana dayandı. Biz devletten kredi desteği değil, yem ve saman fiyatlarının makul bir düzeye çekilmesi konusunda destek istiyoruz” diyor. “Müşteri yine son günü bekliyor” Büyükbaş hayvanların hemen hemen hepsi Kars, Ağrı, Batman, Elazığ gibi illerden gelmiş. Küçükbaş hayvanlar ise İzmir’in ilçelerinden ve Afyonkarahisar gibi görece daha yakın yerlerden. Bazı üreticiler satışların çok iyi gittiğini söylerken bazıları da tam tersine alıcı olmamasından şikayetçi. İzmir’in tire ilçesinde hayvancılık yapan Mehmet Reşit Alkan, pazarda alıcı olmamasından şikayet etse de umudunu kaybetmemiş: “Geçen sene de bayram öncesinde satış olmadı. Ama müşteri bayramın birinci günü yüklendi. Bizim esnaflar da fiyatları geri çekti. Herkes rahatladı. İnşallah bu sene de öyle olur. Müşteri şimdi yine son günü bekliyor. Fiyatlar ucuz. Bin liradan başlıyor, bin 700 liraya kadar çıkıyor. Eğer satamazsak ya geri götüreceğiz ya da kesime vereceğiz. Yemin en kötüsü 98 lira. Samanın çuvalı 30 lira. Yer işgaliyesi bedeli sekiz bin lira. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık.”