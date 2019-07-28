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Kurbanlıklar Efe 33 bin, Paşa ise 25 bin liraya alıcısını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

BURSA'da, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar pazarda görücüye çıktı.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar pazarda görücüye çıktı. 1 ton 100 kilo gelen 'Efe' ile 1 ton gelen 'Paşa' isimli boğalar, pazarın en gözde kurbanlıkları oldu. Efe 33 bin TL'ye alıcısını beklerken, Paşa ise 25 bin TL'den satışa sunuldu. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kurulan, şehrin en büyük kurbanlık satış alanı İsabey Kurban Pazarı'nda, binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın satışı başladı. Türkiye'nin farklı illerinden kente getirilen kurbanlıklar pazarda alıcılarını bekliyor. Pazarın bu yılki gözdeleri yüzlerce boğa arasından büyüklükleri ile dikkat çeken 'Efe' ve 'Paşa' oldu. Pazarın en heybetli hayvanları olan 'Efe' ve 'Paşa'ya pazara gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. 1 ton 100 kilogram olan 'Efe' 33 bin TL'ye alıcısını beklerken, 1 ton olan 'Paşa'ya ise sahibi 25 bin TL istiyor. Bakanın çok olan ancak alıcısı olmayan 'Efe' ve 'Paşa' pazarda sahiplerini bekliyor. 'PAŞA PAZARIN GÖZBEBEĞİ' Paşa'nın sahibi kurbanlık hayvan üreticisi Murat Nişancı, "25 yıldır hayvancılık yapıyoruz. Önceden çok güzeldi. Şimdi masraflar çok arttı. Elimizdeki hayvan para etmiyor. 4 yaşında, ismi Paşa. Canlı olarak bir ton geliyor. 550- 600 kilo arası et veriyor. Şu an 25 bin TL istiyoruz ama alan yok. Gelen alıcılar 17- 18 bin TL veriyorlar. Bz zaten 15 bin TL'ye aldık. 5 bin TL'lik de bir masrafı var. Zaten hayvanın bize gelişi 20 bin TL. Şimdi biz 25 bin TL istiyoruz ama istediğimiz fiyatı veren olmadı " dedi. EFE, OTOMOBİL FİYATINA SATILIYOR Efe'nin sahibi Metin Bekar ise, "İlgi yoğun. Çoğu zaman taleplere yetişemiyoruz çünkü kaliteli hayvan yetiştiriyoruz. Hayvanlarımıza özenle bakıyoruz. Türkiye'de olmayan bir besin sistemiyle hayvanlarımızı besliyoruz. Bizde tamamen doğal arpa, yulaf yonca yediriyoruz. Kendimize özel besin sistemimiz de var. Onu kimseyle paylaşmıyoruz. Hayvanların et alması için ekstra bir besin sistemine ihtiyaç var. Biz de hormon ve iğne kullanmadan doğal yollarla hayvanlarımızı besliyoruz. Yaklaşık 100 hayvan getirdik. En büyüklerinin adı Efe. Fiyatına 35 bin TL diyoruz. Net kilosu 1 ton 100 kilo. 35 bin TL diyoruz. Alıcılarına 33 bin liraya bırakırız" dedi.

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