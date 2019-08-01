HABER

Kurbanlıklar firar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

Muğla’da yaşanan ilginç olayda kurbanlık için ahırda bekleyen 11 adet küçükbaş hayvan ahırdan firar etti.Olay, Menteşe ilçesinin kırsal Meke Mahallesi’nde meydana geldi.

Kurbanlıklar firar etti

Muğla’da yaşanan ilginç olayda kurbanlık için ahırda bekleyen 11 adet küçükbaş hayvan ahırdan firar etti.
Olay, Menteşe ilçesinin kırsal Meke Mahallesi’nde meydana geldi. Durmuş Savran isimli vatandaş sabah saatlerinde ahırda kurbanlıklarını bulamayınca Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine kurbanlıklarının çalındığını haber verdi.
Olayın gerçekleştiği ahır ve çevresinde Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri ve Olay Yeri İnceleme timi tarafından yapılan araştırmalar neticesinde olayın hırsızlık olmadığı tespit edilerek, hayvanlar çevrede aranmaya başlandı.
Jandarma ekiplerinin çevrede yaptığı arama çalışmaları sonunda arazide çalılar arasında 11 adet küçükbaş hayvan bulundu. Kurbanlık küçükbaş hayvanların güneşten korunmak amacıyla ahırdan çıktığı değerlendirilirken, bulunan küçükbaş hayvanlar jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Jandarmadan hırsızlık uyarısı
Öte yandan, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle jandarma ekipleri vatandaşları hırsızlık olaylarına karşın bilgilendiriyor. Vatandaşların kurbanlık hayvanlarını emniyetli bir şekilde korumaları istenirken, hırsızlık olaylarına karşın Muğla 112 Acil Çağrı merkezine bildirmeleri istendi.

PARTNERŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktıŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktı
istanbul'da sahte para operasyonuistanbul'da sahte para operasyonu
Hamza'nın boğazına takılan 1 lira hastanede çıkarıldıHamza'nın boğazına takılan 1 lira hastanede çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.