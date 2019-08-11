Kurbanlıklar gözleri bağlı şekilde bekletildi

Umut KARAKOYUN- Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, sabahın erken saatlerinde, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler, kurban pazarları ile kesim yerlerinin yolunu tuttu. Kentteki kurban kesim yerlerindeki manzara bu yıl da değişmedi. Çocuklar, ailelerinin yanında kurban kesimlerini izlerken, büyükbaş kurbanlıklar, gözleri bağlı şekilde kesim için bekletildi.

Kentte kurban kesim yerlerinde bu yıl da manzara değişmedi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde İzmir Valiliği'nce belirlenen kurban kesim yerlerine geldi. Bazı aileler, kurban kesim yerlerinde çocuklarıyla sıra bekledi. Karşıyaka Örnekköy'de kurulan kurban pazarında, küçükbaşlarını satan Yüksel Oğuztaran (60), iki koçun sırtında Arapça 'Allah' şeklinde yazının olduğunu ileri sürererk, "Koçların sırtında 'Allah' yazıyor. Bunlar ikiz. Yazıları hocalara gönderdik. Hepsi bize bunun üzerinde 'Allah' yazdığını söyledi. Ne yapalım satacağım" dedi. Melisa Ercan, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kestiklerini belirterek, "Bu yıl da ibadetimiz yerine getirmek için geldik. Kurbanımızı kestik" dedi.

ÜÇKUYULAR'DAKİ MANZARA TEPKİ ÇEKTİ

30 yıldır devam ettikleri bayram geleneğini bul yıl da sürdürdü.'daki kurban kesim yerindeki görüntüler ise tepki çekti. Asım Eken, "Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde önlem almamış. Herkesi kendi haline bırakmış. Herkesten kira bedeli olarak 6 bin TL almış. Hiçbir hizmet yok. Ortalık pislik içinde. Kurban kesimi için sabah geldik, hala bekliyoruz. Sanırım ikindiye kadar ancak sıra gelir. Kurban kesiminde sıra verdiklerini söylüyorlar ama alakası yok. Kim önde giderse önce o kurbanını kestiriyor" dedi.

'EZİYET İÇİN YAPMADIK'

Yeşildere bölgesindeki kurban kesim alanında da, bayram telaşı yaşandı. Büyükbaş kurbanlıklar, kesim sırasını gözleri kapalı şekilde bekledi. Bazı kişiler, kurbanlıkların kafasına çuval geçirdi. Kurban kesmek için pazara gelen Hamdi Yalnız, "Kurbanlıkların gözlerini bağlıyoruz ki, kesim anını görmesinler. Amacımız kesinlikle eziyet etmek değil" dedi.

Ayşe Tekin de, kurban kesmenin kendileri için önemli olduğunu, her yıl mutlaka kurban kestiklerini söyledi.

SIKI PAZARLIKLAR YAPILDI

Kurban Bayramı'nın ilk günü satış yerlerinde de hareketlilik devam etti. Kurbanlık almak için satıcılarla müşteriler arasında sıkı pazarlıklar oldu. Ahmet Karaçam, "Kurban almak için geldik. Biraz fiyatları yüksek ama alacağız" dedi.

Kurban satıcısı Tekin Yaman da, giderlerinin yüksek olduğunu savunarak, "Bütün yıl Kurban Bayramı için hazırlanıyoruz. Emeğimizi, alın terimizi ortaya koyuyoruz ama kazandığımız çabalarımızı karşılamıyor" diye konuştu.