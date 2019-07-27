Kurbanlıklar İstanbul’da görücüye çıktı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklar İstanbul’a getirilmeye başlandı. Eyüpsultan’daki Kemerburgaz Kurban Satış ve Kesim Alanı’ndaki kurbanlık hayvanlar da alanda alıcılarını bekliyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin Kemerburgaz’da bulunan Kurban Satış ve Kesim Alanına kurbanlıklar getirilmeye başlandı. Erkenden kurbanlık hayvanlarını satın almak isteyen vatandaşlar ise alana gelerek kurbanlıkları inceledi. Alanda bazı büyükbaş hayvanların satışlarının gerçekleştiği öğrenildi. Kemerburgaz’da kurulan kurban kesim ve satış alanı 25 bin metrekarelik alana kurulurken 100 çadır bulunan kesim alanında 4 bin büyük ve küçükbaş hayvan barınacak şekilde dizayn edildi.

Avrupa Birliği standartlarına uygun 4 ayrı kesim merkezinin yer aldığı kesim alanında hijyen kurallarına da dikkat ediliyor. Kurban satış ve kesim alanında, banyo, kafeterya, mescit gibi alanlarda vatandaşların ve besicilerin kullanımına sunuldu. Anadolu’dan gelen hayvanlar kamyonlarından indirilirken gerekli belgeleri ve küpeleri kontrol ediliyor. Ardından Eyüpsultan Belediyesi veterinerleri tarafından hayvanların tek tek sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor.