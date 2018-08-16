Kurbanlıkları ağır çeksin diye dışkıda bekletti

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de kurbanlıkların ağır çekmesi için dışkı çukurunda bekleten hayvan besicisi zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Karesi Belediyesi’ne bağlı kırsal Şamlı Mahallesi’nde yaşayanlar mahalleye hakim olan ağır kokudan rahatsız oldu. Mahalledeki kokunun nedenini belirleyen bir mahalleli kurbanlık için satışa çıkmayı bekleyen birkaç ineğin dışkıda bekletildiğini görüp durumu yetkililere bildirdi. Sosyal medyaya düşen görüntüler ve gelen şikayet üzerine önceki gün harekete geçen Karesi Belediyesi Zabıta ekipleri, Jandarma eşliğinde İsmet Çakan adlı hayvan besicisi ve satıcısının evinin bahçesindeki damlarda inceleme yaptı. Yapılan incelemede Kurbanlık olarak satılacak olan hayvanların dışkı içerisinde olduğunu tespit eden ekipler, hayvanların içinde bekletildiği dışkı çukurunu fark etti.

ZABITANIN UYARISI SONRASI DIŞKI ÇUKURU KALDIRILDI

Satıcıyı uyaran zabıta ekipleri tutanak tutarken, İsmet Çakan’a dışkı çukurunun ve sistemin kaldırılması için bir gün süre verdi. Bugün yeniden Şamlı Mahallesi’ne giderek hayvan besicisinin bahçesini inceleyen ekipler, dışkı çukuru ve sisteminin kaldırıldığını tutanak altına aldı. Ekipler satıcıyı uyararak, ileriki süreçlerde de denetlemelerini sürdürecekleri uyarısında bulundu.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan zabıta görevlisi Nihat Tosun, “Belediyemize gelen ihbar üzerine geldiğimizde hayvanlar balçık içerisinde koybolmuştu. Ancak ahırda yaptığımız incelemelerde hayvanların balçık içinde olduğunu gördük. Besiciye ihbar verdik. Bugün gelip yaptığımız kontrolde ise balçığın kaldırıldığını gördük. Süre bitiminden önce kaldırıldığı için besiciye ceza uygulanmadı” dedi.