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Kurbanlıkları satanlar bayram yapıyor satamayan bekleyişte

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, kurbanlıklarını satan besiciler memnun ayrılırken satamayanlar ise hayvan pazarlarında bekleyişlerini sürdürüyor

EDİRNE (AA) - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, kurbanlıklarını satan besiciler pazardan memnun ayrılırken satamayanlar, hayvan pazarlarında beklemeye devam ediyor.

Küçük ve büyükbaş kurbanlıklarını alan vatandaşlar, belediyelerce oluşturulan yerlerde kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi.

Bazı vatandaşlar, kurbanlıklarını kendileri keserken bazıları da kesim alanına gelen kasaba kestirmeyi tercih etti.

Bayram yoğunluğundan fırsat bulamayan ya da kurbanını daha uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar bayramın ikinci günü kurban satış yerlerindeydi. Kurbanlıklar, bayram öncesine göre daha uygun fiyata alıcı buldu.

Kurban satış noktalarındaki besicilerin çoğu kurbanlıklarını bayramın birinci günü bitirirken elinde hayvan kalan besicilerin bekleyişi sürüyor.

- "Bu sene satışlardan ben umduğumu bulamadım"

Besicilerden Niyazi Aytiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın birinci günü geldiğini ve 33 küçükbaş kurbanlıktan şimdiye kadar 5'ini sattığını belirtti.

Bazı besiciler satışlardan memnun olsa da kendisinin istediği kadar kurban satamadığını anlatan Aytiş, "Bu sene satışlardan ben umduğumu bulamadım. O geliyor 'fiyat indir', bu geliyor 'bana indir'. Bana ne kalacak. Geliyor "600'e alayım" diyorlar. Olur mu o fiyata. Ben 80 yaşında çalışıyorum .Yazık günah. Çoban para ister, aile para ister." dedi.

Bir başka besici Hüseyin Erdur ise ise 4 gün önce kurban pazarına geldiğini, 10 kurbanlık sattığını söyledi.

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