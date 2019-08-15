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Kurbanlıkların derisi ile sakatatlarını ormana atmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derileri ile sakatatları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ormanlık alana atıldı.

Kurbanlıkların derisi ile sakatatlarını ormana atmışlar

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derileri ile sakatatları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ormanlık alana atıldı. Zabıta ekipleri, çevreyi kirletenleri belirlemek için soruşturma başlattı.
Buca'nın Kaynaklar Mahallesi'nde yaşayanlar, ormanlık alandan kötü kokular gelmesi üzerine durumu Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada, Kurban Bayramı'nda kesilen küçükbaş ve büyükbaşların derileri ile sakatatlarının ormanlık alana atıldığı belirlendi. Buca Belediyesi ekiplerince toplanan atıklar, dezenfekte edilerek, bertaraf edildi. Zabıta ekipleri, hayvanlarla ilgili bilgilere ulaşmak için kulaklarındaki küpelerin inceleneceğini, kime ait olduğunun saptanmasından sonra ise çevreye kirletenlere yasal işlem yapılacağını belirtti.

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Kurbanlıkların derisi ile sakatatlarını ormana atmışlarKurbanlıkların derisi ile sakatatlarını ormana atmışlarKurbanlıkların derisi ile sakatatlarını ormana atmışlar

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