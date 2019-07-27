Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA - KURBAN Bayramı için Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen kurbanlık büyükbaş hayvanlar, gece yarısından itibaren İstanbul'a giriş yaptı.

11 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı için Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen büyükbaş hayvanlar, gece yarısından itibaren Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde kurulan kontrol noktasından Avrupa yakasına giriş yaptı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce hayvan taşıyan kamyonlar durduruldu. Hayvan sahiplerinin evraklarına bakan ekipler, hayvanların küpelerini kontrol etti. Evraklarını tam olanların Avrupa yakasına geçişlerine izin verildi.

Riva kontrol noktasında basın açıklaması yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Kurban hizmetleri tebliğ uyarınca İstanbul iline 27 Temmuz itibariyle kurbanlık girişlerini az önce başlattık. 00.01 itibariyle girişler başladı. Biz burada Çamlıca ve Riva hayvan sevk kontrol noktasına gelen hayvanların sağlık durumlarına, veteriner sağlık raporlarına, eğer Anadolu yakasına gelecekse Yurt içi veteriner sağlık raporlarına ve pasaportlarına bakıyoruz. Eğer Trakya bölgesine geçecekse gerekli şartları sağlayıp sağlamadığına bakıyoruz. Bilindiği üzere 2010 yılından itibaren Trakya bölgemiz 'ŞAP' hastalığı statüsü kazanmış ve 9 yıldır bu statüyü koruyoruz. Bu çerçeve de Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş belli şartlara bağlı. Bu şartları sağlayan hayvanlar, kan testleri yapıldıktan sonra Trakya'ya geçiş sağlık sertifikası almasına müteakip geçişlerine izin veriyoruz" dedi.