Kurbanlıkların yüzde 90’ı bitti

Eyüpsultan’da bayramın ikinci günü kurban pazarında hayvanların yüzde 90’ı satıldı. Ellerindeki tüm kurbanlıkları satıp erkenden memlekete dönecek olmanın mutluluğunu yaşayan satıcılar, çadırlara astıkları "bitti" yazısıyla dikkat çekti.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, Türkiye’nin dört bir yanından Eyüpsultan’a getirilen kurbanlıkların yüzde 90’ı satıldı. Satıcılar, İstanbul’a Kurban Bayramı’nda satmak üzere getirdikleri kurbanların neredeyse tamamının alıcı bulduğunu söyledi. Satıcılar, bayramın henüz ikinci gününde ellerindeki kurbanları satarak memleketlerine dönecek olmanın mutluluğunu yaşadı. Çadırlara astıkları "bitti" yazılarının dikkati çektiği pazarda, besiciler, bu yıl satışların beklenenin üzerinde olduğunu aktardı. Hayvanların çabuk satılmasının yanı sıra kalan kurbanlıkların başında ise alıcı ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

“İkinci günü mallar bitti”

80 tane kurbanlık getirdiğini söyleyen Yahya Alır, “Toplam 80 tane kurbanlık getirdik. Hepsini bitirebildik. Özellikle küçükbaş mal çok güzel gidiyor. Büyükbaş kurbanlıklarda pek sıkıntı yaşanmıyor. Bugün bayramın ikinci günü çoğu besici arkadaşlarımız mallarını bitirdi. Bitiremeyenler de bekliyor. Bitmezse memleketlerine geri götürecekler. Herkesin bayramını kutluyorum” dedi.