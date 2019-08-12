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Kurbanlıkların yüzde 90’ı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bayramın ikinci günü kurban pazarında hayvanların yüzde 90’ı satıldı.

Eyüpsultan’da bayramın ikinci günü kurban pazarında hayvanların yüzde 90’ı satıldı. Ellerindeki tüm kurbanlıkları satıp erkenden memlekete dönecek olmanın mutluluğunu yaşayan satıcılar, çadırlara astıkları "bitti" yazısıyla dikkat çekti.
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, Türkiye’nin dört bir yanından Eyüpsultan’a getirilen kurbanlıkların yüzde 90’ı satıldı. Satıcılar, İstanbul’a Kurban Bayramı’nda satmak üzere getirdikleri kurbanların neredeyse tamamının alıcı bulduğunu söyledi. Satıcılar, bayramın henüz ikinci gününde ellerindeki kurbanları satarak memleketlerine dönecek olmanın mutluluğunu yaşadı. Çadırlara astıkları "bitti" yazılarının dikkati çektiği pazarda, besiciler, bu yıl satışların beklenenin üzerinde olduğunu aktardı. Hayvanların çabuk satılmasının yanı sıra kalan kurbanlıkların başında ise alıcı ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

“İkinci günü mallar bitti”
80 tane kurbanlık getirdiğini söyleyen Yahya Alır, “Toplam 80 tane kurbanlık getirdik. Hepsini bitirebildik. Özellikle küçükbaş mal çok güzel gidiyor. Büyükbaş kurbanlıklarda pek sıkıntı yaşanmıyor. Bugün bayramın ikinci günü çoğu besici arkadaşlarımız mallarını bitirdi. Bitiremeyenler de bekliyor. Bitmezse memleketlerine geri götürecekler. Herkesin bayramını kutluyorum” dedi.

“Kurbanlıkların yüzde 90’ı satıldı”
Diyarbakır’dan 26 tane kurbanlık getirdiğini söyleyen Ali Kurtulmuş, “Diyarbakır’dan 26 tane getirdim. Malların hepsini sattık. Kurbanlıkların yüzde 90’ı satıldı. Satılmayanlar da alıcılarını bekliyor. Mutlu bir şekilde memleketimize geri döneceğiz. Allah herkese nasip etsin” diye konuştu.

“4 tane kurbanlık kaldı”
Ağrı’dan 40 kurbanlık getirip 4 tanesinin elinde kaldığını ifade eden Alaaddin Güneş, “Ağrı’dan geldik. 40 hayvanımız vardı. 36 tanesini sattık. 4 tane kurbanlık kaldı. Bugün bayramın ikinci günü olmasına rağmen çok güzel satışlara devam ediyoruz. Az önce bir tanesini sattık" dedi.

“Çoğu hayvanlarını satmış”
Hayvanların çoğunun bittiğini anlatan müşteri Erdal Arı is, “Her yer çok kalabalık. Bu kalabalıktan sıkıntı çektiğimizden dolayı ikinci gün kurban almaya geldik. İkinci günü olmasına nazaran çoğu hayvanlarını satmış. Çok az kurbanlık kalmış. Daha iyisini seçmek için şu anda buradayız. Pazarlığımızı yaptık, kurbanımızı aldık. Şimdi kesime geçiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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