Kurbanlıklarını sokak ortasında kestiler! Çevre ve insan sağlığı hiçe sayıldı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Adanalılar sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını kesmeye başladı. Kentin dört bir yanına kurulan kurbanlık kesim noktalarında yoğunluk yaşandı.

Bazı vatandaşlar ise sağlık kurallarını hiçe sayarak kurbanlık hayvanlarını iş yerlerinin önünde, sulama kanalı çevrelerinde ve yol kenarlarında kesti.

Çevreyi ve insan sağlığını hiçe sayan bu kişiler, kurbanlıklarını sulama kanallarının demir korkuluklarına ya da ağaçlara asarak yüzmesiyle ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.

(DHA)

