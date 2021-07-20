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  4. Kurbanlıklarını sokak ortasında kestiler! Çevre ve insan sağlığı hiçe sayıldı

Kurbanlıklarını sokak ortasında kestiler! Çevre ve insan sağlığı hiçe sayıldı

20.07.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bazı vatandaşlar, kentin birçok noktasına kurulan kesim alanına rağmen kurbanlıklarını iş yerlerinin önünde, sulama kanalı çevrelerinde ve yol kenarlarında kesti.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Adanalılar sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını kesmeye başladı. Kentin dört bir yanına kurulan kurbanlık kesim noktalarında yoğunluk yaşandı.

Bazı vatandaşlar ise sağlık kurallarını hiçe sayarak kurbanlık hayvanlarını iş yerlerinin önünde, sulama kanalı çevrelerinde ve yol kenarlarında kesti.

Çevreyi ve insan sağlığını hiçe sayan bu kişiler, kurbanlıklarını sulama kanallarının demir korkuluklarına ya da ağaçlara asarak yüzmesiyle ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.

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Bayram sabahı kurban satış ve kesim noktalarında hareketlilikBayram sabahı kurban satış ve kesim noktalarında hareketlilik

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Kaçak kesim gerginliği! Zabıta ve kasaplar karşı karşıya geldiKaçak kesim gerginliği! Zabıta ve kasaplar karşı karşıya geldi

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Adana
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