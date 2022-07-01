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Kurdeşen döküntülerine son! Bu bitkiler kaşıntınıza iyi gelecek

01.07.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurdeşen sık sık karşılaşılan cilt sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle sıcak ve soğuk hava değişimlerinde artan kurdeşen, hastayı oldukça rahatsız etmektedir. Kurdeşenin kaşıntısına ve kızarıklığına iyi gelen doğal ürünler vardır. Bu doğal kürler ile kurdeşen çok daha hızlı şekilde iyileşmektedir.

Kurdeşen döküntülerine son! Bu bitkiler kaşıntınıza iyi gelecek

Halk arasında kurdeşen adıyla bilinen ürtiker ciltte kaşıntıya, kızarıklığa, kabarık lekelere sebep olmaktadır. Hastaların cildine göre değişen bu lekeler belirip kaybolma özelliği taşımaktadır. Kurdeşen hastalığı bulaşıcı değildir. Günlük hareketleri kısıtlayan ve uykusuzluğa yol açabilen kurdeşenin etkilerini azaltmak için ilk olarak kurdeşenin neden kaynaklandığını tespit etmeniz gerekmektedir. Kurdeşene iyi gelen doğal ürünler vardır ancak kızarıklıkların ve kabarıklıklar geçmiyorsa doktora başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca kurdeşen sorunu yaşayanların cildini sık sık nemlendirmesi ve güneşten koruması önemlidir.

KURDEŞEN NEDEN OLUR?

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  • Soğuk-sıcak hava dengesizlikleri
  • Güneş ışıkları
  • Basınç farklılıkları
  • Aşırı terleme
  • Tiroid rahatsızlıkları
  • Çeşitli iltihaplı enfeksiyonlar
  • Romatizmal hastalıklar
  • Antibiyotikler, tansiyon ilaçları ve ağrı kesiciler başta olmak üzere kullanılan bazı ilaçlar
  • Stres
  • Hormonal değişiklikler
  • Yumurta, süt, fındık, deniz ürünleri gibi bazı yiyecekler
  • Aşırı ve kontrolsüz egzersiz
  • Polenler ve bazı bitkiler
  • Arı ya da böcek sokmaları
  • Toz akarları

KURDEŞEN BELİRTİLERİ

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  • Ciltte kızarıklık
  • Ciltte oluşan şişkinlik
  • Kaşıntı ve yanma hissi
  • Dudak çevresinde şişkinlik
  • Göz kapaklarında şişkinlik
  • Ciltte kırmızı renkli döküntülerin oluşması

KURDEŞEN ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN

MAYDANOZ

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Kurdeşene iyi geldiği bilinen doğal çözümlerin başında maydanoz geliyor. Vücudun histamin salgılaması üzerinde etkileri olan maydanoz, bu etkisi sayesinde kurdeşenin sebep olduğu kaşıntı, kızarıklık gibi sorunların kısa sürede geçmesine destek oluyor. Bunun için maydanozu doğrudan yiyebileceğiniz gibi dilerseniz maydanoz suyu hazırlayıp içebilirsiniz.

ZERDEÇAL

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Antienflamatuar özellikleri bulunan besinlerden zerdeçal, kurdeşen için değerlendirebileceğiniz doğal çözümlerden biri aynı zamanda. Yangıya, iltihaplı enfeksiyonlara iyi gelen zerdeçalın bu özelliklerinden yararlanmak için onu toz halde ya da bulabiliyorsanız taze halde düzenli olarak tüketebilirsiniz.

ZENCEFİL

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Antienflamatuar özellikler gösteren besin maddelerinden biri olan zencefil de kurdeşene karşı vücudunuzun yanında olan isimlerden. Vücutta yangıyı önleyici etkiler gösteren zencefilin bu özelliklerinden yararlanmak isterseniz taze ya da toz halde zencefili bolca tüketebilir, harici olarak kullanmak isterseniz oda sıcaklığında suyun içine toz zencefil ilave edebilir, güzelce karıştırdıktan sonra kaşıntılı bölgeyi bu suyun içinde yaklaşık 10 dakika bekletebilirsiniz. Ardından bölgeyi ılık suyla güzelce temizleyerek arındırabilirsiniz.

PAPATYA

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Tıpkı maydanoz gibi vücudun histamin salgılamasını etkileyen maddelerden papatya kurdeşen üzerinde etkili olabilen doğal çözümlerden biri. Aynı zamanda strese iyi geldiği bilinen papatya, tüm bu özellikleri sebebiyle cildi rahatlatabiliyor. Bunun için düzenli ama mutlaka doktor kontrolünde ve ölçülü olacak şekilde papatya çayı tüketmeniz yeterli oluyor.

ALOE VERA

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Yanık izlerinden sivilceye, neredeyse birçok cilt sorununa çözüm olmayı başaran en doğal yöntemlerden aloe vera, kurdeşen konusunda da vücudun yanında yer alıyor, yapraklarının arasında yer alan jelimsi yapısı sayesinde cildi ferahlatırken kaşıntı ve kızarıklıkların da daha hızlı iyileşmesine destek oluyor.

YULAF EZMESİ

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Ciltte oluşan kaşıntı ve yanma hissinin azalmasını, hatta kısa sürede geçmesini sağlayan yöntemlerden biri de yulaf ezmesinden destek almaktan geçiyor. Ondan destek almak için kurdeşen olan bölgeyi içine koyabileceğiniz büyüklükte bir kap ya da leğen bulup içini ılık suyla doldurmanız, ardından içine temiz bir beze ya da tülbente sardığınız yulaf ezmesini koyup karıştırmanız gerekiyor. Yulaf ezmesiyle karıştırdığınız bu suyun içine kurdeşen olan bölgeyi koyup bir süre bekletmeniz ve ardından durulamanız yeterli oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
kurdeşen yulaf ezmesi
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