Kurdeşen nedir? Kurdeşen hastalığı neden olur?

Deri katmanı üzerinde ağrılı şişlik olması sebebiyle tüm vücut dengesini etkileyen kurdeşen hastalığı, alerjik reaksiyonlara da sebebiyet veriyor. Oluşan bu reaksiyonlar sonucu vücut dengesini etkileyerek farklı rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Tedbir yetersizliği sonucu cilt tipinin uyumlu olması nedeniyle insanların yüzde 20’si yaşamlarında bu rahatsızlıkla karşılaşabiliyor. Her yaşta insanın yakalanabileceği kurdeşen hastalığı 20-40 yaş arası için daha fazla risk taşıyor. Kurdeşen Nedir? Halk arasında bir cilt hastalığı olarak tanımlanan kurdeşen hastalığı sebebiyle cildin verdiği reaksiyonlar sonucu kabarık kaşıntılı ve kırmızı lekelerle meydana gelir. Diğer bir adıyla ürtiker olarak anılan bu hastalıkta kızarıklıklarının boyutu birkaç milimetre ve birkaç santimetre arasında farklılık gösterebilir. Kurdeşen hastalığı, vücut içi ya da dışarıdan gelen çeşitli uyarmalara karşı alerjik reaksiyon ve iltihaplanma sırasında fiziksel etkilere sebep olur. Oluşan enfeksiyonel durum ile ağrılı ve şiddetli kaşıntı sebebiyle deri döküntüsü meydana gelir. Başlangıçta kırmızı lekeler ile kendini belli eden hastalık, hafif tatlı kaşıntılar ile rahatsızlık vermemektedir. Ancak hastalığın ilerlemesi ve vücut içi reaksiyonların artması ile şiddetli kaşıntı ve ağrı durumu meydana gelebilir.

Kurdeşen Nasıl Ortaya Çıkar? İnsanların vücut yapısına göre değişiklik gösteren kurdeşen(kronik ütiker) belirtilerini bazı durumlarda vücut belirler. Vücudun oluşturduğu zayıf mekanizma etkilere yenik düşerek hastalığın ortaya çıkmasına sebep olur. Bazı durumlarda ise vücudu ilaca ya da aşıya hassasiyet gösteren insanların narin yapısı sayesinde belli olur. Bu arı sokması, böcek ısırması gibi durumlarda o vücut yapısı için rahatsızlık ortaya çıkarabilir. Kurdeşen hastalığı; aşırı güneş ışığına maruz kalması durumunda ve alerjik hastalıklar tarafından tetiklenir. Kurdeşen Neden Olur? İnsan vücuduna bazı hücreler tarafından kan dolaşımına diğer kimyasal maddelerin karışmasıyla meydana gelir. Uzmanlar tarafından incelenen kurdeşen (kronik ürtiker) hastalığının bazı durumlarda kronik bir hal alması sebebi açıklanamaz. Bu gibi durumlarda deri dökülmesini tetikleyici bazı kurdeşen nedenleri vardır. Bunlar; ağrı kesici ilaçlar, cilt üzerine zarar verilmesi ya da baskı yapılması, farklı gıdalar, çeşitli böcekler veya parazitler, güneş ışığı, alkol kullanımı gibi nedenlerdir.

Kurdeşen Belirtileri Nelerdir? Deri döküntüsü belirtileri, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkan kızarıklık ve kabarma durumu, semptomlar arasında en yaygın olanıdır. Cilt üzerinde oluşan lekeler sonucu değişiklik gösteren kabarıklar, çok şiddetli kaşınarak belirti gösterebilir. Göz kapaklarında ağırlık, sebepsiz boğaz ağrısı, dudaklarda ve ciltte anormal şişliklerin oluşması ve bu gibi durumlar belirtileri ortaya koyabilir. Aşırı sıcaklık ve yoğun egzersiz durumları kurdeşen hastalığını belli ederken bunu yanı sıra vücut dengesizliği meydana gelebilir. Bu belirtilerin dahilinde bir uzman doktor tarafından muayene olmak gerekir. Kronik kurdeşen hastalığının, kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki çeşidi vardır. Uzun süreli kurdeşen hastalığı yıllarca sürebilirken, kısa süreli kurdeşen dökmek birkaç hafta sürüp ardından zamansız bir şekilde kaybolabilir. Kurdeşen Bulaşıcı mıdır? “Kurdeşen bulaşıcı mıdır?” sorusu halk arasında oldukça yaygın bir sorun haline gelmiştir. Kurdeşen hastalığı, vücut üzerinde sıvı birikmesi, döküntü ile ortaya çıkar ve bulaşıcı değildir.