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Kurdeşen nedir? Kurdeşen hastalığı neden olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.11.2020 14:43 | Son Güncelleme

Cilt üzerinde kaşıntılı kabartılar sonucu meydana gelen kurdeşen hastalığında, vücut üzerinde kontrol kaybederek denge problemi ortaya çıkarabilir. Kötü sonuçlar doğurabilen kurdeşen hastalığı nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Gelin hep birlikte bakalım.

Kurdeşen nedir? Kurdeşen hastalığı neden olur?

İçindekiler

  • Kurdeşen Nedir?
  • Kurdeşen Nasıl Ortaya Çıkar?
  • Kurdeşen Neden Olur?
  • Kurdeşen Belirtileri Nelerdir?
  • Kurdeşen Bulaşıcı mıdır?
  • Kurdeşen Nasıl Tedavi Edilir?
  • Kurdeşene Ne İyi Gelir?
  • Kurdeşen Aşısı Var mı?
  • Kurdeşen Ateş Yapar mı?

Deri katmanı üzerinde ağrılı şişlik olması sebebiyle tüm vücut dengesini etkileyen kurdeşen hastalığı, alerjik reaksiyonlara da sebebiyet veriyor. Oluşan bu reaksiyonlar sonucu vücut dengesini etkileyerek farklı rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Tedbir yetersizliği sonucu cilt tipinin uyumlu olması nedeniyle insanların yüzde 20’si yaşamlarında bu rahatsızlıkla karşılaşabiliyor. Her yaşta insanın yakalanabileceği kurdeşen hastalığı 20-40 yaş arası için daha fazla risk taşıyor.

Kurdeşen Nedir?

Halk arasında bir cilt hastalığı olarak tanımlanan kurdeşen hastalığı sebebiyle cildin verdiği reaksiyonlar sonucu kabarık kaşıntılı ve kırmızı lekelerle meydana gelir. Diğer bir adıyla ürtiker olarak anılan bu hastalıkta kızarıklıklarının boyutu birkaç milimetre ve birkaç santimetre arasında farklılık gösterebilir. Kurdeşen hastalığı, vücut içi ya da dışarıdan gelen çeşitli uyarmalara karşı alerjik reaksiyon ve iltihaplanma sırasında fiziksel etkilere sebep olur. Oluşan enfeksiyonel durum ile ağrılı ve şiddetli kaşıntı sebebiyle deri döküntüsü meydana gelir. Başlangıçta kırmızı lekeler ile kendini belli eden hastalık, hafif tatlı kaşıntılar ile rahatsızlık vermemektedir. Ancak hastalığın ilerlemesi ve vücut içi reaksiyonların artması ile şiddetli kaşıntı ve ağrı durumu meydana gelebilir.

Kurdeşen Nasıl Ortaya Çıkar?

İnsanların vücut yapısına göre değişiklik gösteren kurdeşen(kronik ütiker) belirtilerini bazı durumlarda vücut belirler. Vücudun oluşturduğu zayıf mekanizma etkilere yenik düşerek hastalığın ortaya çıkmasına sebep olur. Bazı durumlarda ise vücudu ilaca ya da aşıya hassasiyet gösteren insanların narin yapısı sayesinde belli olur. Bu arı sokması, böcek ısırması gibi durumlarda o vücut yapısı için rahatsızlık ortaya çıkarabilir. Kurdeşen hastalığı; aşırı güneş ışığına maruz kalması durumunda ve alerjik hastalıklar tarafından tetiklenir.

Kurdeşen Neden Olur?

İnsan vücuduna bazı hücreler tarafından kan dolaşımına diğer kimyasal maddelerin karışmasıyla meydana gelir. Uzmanlar tarafından incelenen kurdeşen (kronik ürtiker) hastalığının bazı durumlarda kronik bir hal alması sebebi açıklanamaz. Bu gibi durumlarda deri dökülmesini tetikleyici bazı kurdeşen nedenleri vardır. Bunlar; ağrı kesici ilaçlar, cilt üzerine zarar verilmesi ya da baskı yapılması, farklı gıdalar, çeşitli böcekler veya parazitler, güneş ışığı, alkol kullanımı gibi nedenlerdir.

Kurdeşen Belirtileri Nelerdir?

Deri döküntüsü belirtileri, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkan kızarıklık ve kabarma durumu, semptomlar arasında en yaygın olanıdır. Cilt üzerinde oluşan lekeler sonucu değişiklik gösteren kabarıklar, çok şiddetli kaşınarak belirti gösterebilir. Göz kapaklarında ağırlık, sebepsiz boğaz ağrısı, dudaklarda ve ciltte anormal şişliklerin oluşması ve bu gibi durumlar belirtileri ortaya koyabilir. Aşırı sıcaklık ve yoğun egzersiz durumları kurdeşen hastalığını belli ederken bunu yanı sıra vücut dengesizliği meydana gelebilir. Bu belirtilerin dahilinde bir uzman doktor tarafından muayene olmak gerekir. Kronik kurdeşen hastalığının, kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki çeşidi vardır. Uzun süreli kurdeşen hastalığı yıllarca sürebilirken, kısa süreli kurdeşen dökmek birkaç hafta sürüp ardından zamansız bir şekilde kaybolabilir.

Kurdeşen Bulaşıcı mıdır?

“Kurdeşen bulaşıcı mıdır?” sorusu halk arasında oldukça yaygın bir sorun haline gelmiştir. Kurdeşen hastalığı, vücut üzerinde sıvı birikmesi, döküntü ile ortaya çıkar ve bulaşıcı değildir.

Kurdeşen Nasıl Tedavi Edilir?

Kurdeşen tanısı konulan bir hastaya etkili bir tedavi bulmak genellikle mümkündür. “Kurdeşen nasıl geçer?” sorusuna cevap olarak genellikle belirti gösteren hastanın öncelikle kişisel bakım önlemleri alması tavsiye edilecektir. Aynı zamanda vakit kaybetmeden tedavi sürecine başlanacaktır. Doktor kontrolü ile alınan tedavide gerekli ilaçlar kullanılarak sonuç alınması ve bu süreçte yan etkilere karşı müdahale durumu söz konusudur. Antihistaminik, histamin blokerleri, antienflamasyon ve antidepresanlar ile bağışıklık sistemini zorlayıcı ilaçların doktor gözetiminde kullanılması önerilir. İlaç tedavisi ile sonuç alınmadığı takdirde farklı yöntemler ile testler uygulanarak sorun araştırması yapılır. Bunun yanı sıra kurdeşen bitkisel tedavi yöntemleri ile de tedavi uygulanabilen bir rahatsızlıktır.

Kurdeşene Ne İyi Gelir?

Vücuttaki madde yayılması ile bazı yiyeceklerin vücutta histamin salınımını azalttığı bilinmektedir. Bununla birlikte tüketildiği takdirde hızlı bir şekilde etkisini gösteren bazı besinler arasında hangileri tavsiye edilir, kurdeşene ne iyi gelir? Gelin birlikte bakalım.
Bezelye filizi, sarımsak, kekik, elma, nar, karabiber, kırmızı soğan, su teresi gibi besinler kurdeşene iyi gelir. Bunu yanı sıra zerdeçal, çörek otu, ısırgan otu, tarhan otu gibi baharatlarında iyi geldiği bilinmektedir. Uzak Doğuluların da kurdeşen hastalığına bitkisel tedavi yöntemleri için geliştirdiği birkaç yöntem bulunmaktadır.

Kurdeşen Aşısı Var mı?

Aşı tedavisi hasta şikayetlerinden sorumlu alerjen durumlara karşı uygulanan bir tedavi yöntemidir. Hasta vücudu, alerjenlerle tekrar karşılaştığında hastanın belirtileri ve reaksiyon vermesini engeller. Aşı tedavisi alerjik nezle, arı alerjisi gibi alerjik durumlarda yapılır. Kurdeşen aşısı yoktur. Aşı yapılmaz. Onun yerine kurdeşen ilacı doktor gözetiminde ve doktor tavsiyesi üzerine tedavi yöntemi olarak tercih edilebilir.

Kurdeşen Ateş Yapar mı?

Vücudun her yerinde ortaya çıkabilen kabarık, kaşıntılı kızarıklar sebebi ile “Kurdeşen ateş yapar mı?” sorusu da sıklıkla sorulmaktadır. Evet, kurdeşen ateş yapar. Bazı hastalarda eklem ağrısı ile birlikte ateş görülebilmektedir.

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