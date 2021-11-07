''Kürdistan'' Paylaşımı Yapan Akademisyen Tutuklandı

Elazığ Fırat Üniversitesi’nde görevli akademisyen Hifzullah Kutum, sosyal medya paylaşımlarında ‘‘Biji Kürdistan’’ dediği için, önce açığa alındı, ardından ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Kutum’un tutuklanmasına birçok kesim tepki gösterdi.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi olan Hifzullah Kutum’un tutuklanmasına giden süreç 14 Eylül 2021’de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımıyla başladı. Irak Kürtlerinin Bağdat yönetimine karşı Eylül 1961’de başlattığı silahlı mücadelenin yıl dönümünü kutlayan Kutum hakkında Fırat Üniversitesi tarafından soruşturma açıldı. Kutum’a, İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Kenan Peker tarafından gönderilen yazıyla uyarı cezası verildi. Kutum’un cezaya yaptığı itiraz ise reddedildi.

Olayın sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından üniversite yönetimi bu kez Kutum’u açığa alarak suç duyurusunda bulundu. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi, ‘‘Sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi, rektörlüğümüzce açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu kişiyle ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Kutum suç duyurusunun ardından evinden gözaltına alındı. Gözaltına alınmadan önce Irak Kürt Bölgesinden yayın yapan Rudaw TV’ye konuşan Kutum, Kürdistan demenin suç olmadığını söyledi. Poliste ifadesi alınan Kutum, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Barolardan tepki

Kutum’un tutuklanmasına ilk tepki hukukçulardan geldi. Kutum’un avukatı Mehmet Emin Aktar, tutuklama kararına tepki göstererek, “Bir twit nedeniyle tutuklama olur mu? Aslında olmaması gerekir. Ama Kürdistan yazarsanız tutuklanırsınız. Fırat Üniversitesinde akademisyen olan Hifzullah Kutum twit nedeniyle tutuklandı. Söylenecek tek şey var: Yine yeniden “Kürdistan” dedi.

Tutuklama kararına bölgedeki bazı barolar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi. Diyarbakır Barosu, kararın ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu savunarak, “Soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilmiştir. Soruşturmayı ve tutuklama kararını ifade özgürlüğüne yönelik açık müdahale olarak görüyoruz. Toplumun çoğulculuğunu yansıtır bir biçimde Kürt kimliği ve Kürdistan coğrafyasına yönelik ayrımcı ve hukuk dışı politikalardan vazgeçilmeli ve saygı duyulmalı, Hifzullah Kutum derhal serbest bırakılmalıdır” açıklamasını yaptı.

Batman Barosu da ifade özgürlüğüne vurgu yaparak, şu görüşleri paylaştı: “İfade özgürlüğü kapsamındaki bir paylaşımdan ötürü Fırat Üniversitesi araştırma görevlisi Hifzullah Kutum’un tutuklanması gerek iç hukuka ve gerekse de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil etmektedir.”

Şanlıurfa, Siirt, Mardin Baroları da, paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi çağrısı yaparak, Kutum’un serbest bırakılmasını istedi.

Siyasetçilerden tepki

Kutum’un tutuklanması aralarında AKP’lilerin de bulunduğu siyasetçiler tarafından da tepkiyle karşılandı. AKP Milletvekili ve MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birileri Kürtler’e ait tüm değerleri PKK’lılaştırmaya çalışırken biz her kesime sağduyu ve birlik mesajları vermeliyiz. Kazananı olmayacak tuzaklara karşı dikkat, feraset sağ duyu ile adaletin tecellisine tedrici bir hal ile çaba sarf etmek bu ülke insanlarına, çocuklara borcumuzdur” dedi.

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun da, ifade özgürlüğüne vurgu yaparak, şunları söyledi: “Kürdistan paylaşımı yaptığı için akademisyen Hifzullah Kutum’un tutuklanması, akademik özgürlüğün düştüğü halin ve Kürt fobisinin akıl dışı bir duruma savrulduğunun göstergesidir. İfade özgürlüğü demokrasinin en temel kuralıdır biline.”

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Kürdistan demenin suç olmadığını savunarak, “Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin olduğu Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni kastederek yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklanması bir akıl tutulmasıdır, başka bir şey değildir, bu çok nettir” diye konuştu.

Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen de tepkisini, “Tutuklama bir twit yüzünden değil, Kürdistan kelimesinden ötürü. Yarattığınız bu hukuksuz düzene boyun eğmeyeceğimizi bilin! Kürdistan hala serin bir kelimedir bizim için, size inat” cümleleriyle paylaştı.

Kutum’un tutuklanmasına Hüda Par’dan da tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin de, tutuklama kararının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, ‘‘Kürdistan, Kürtlerin yaşadığı geniş bir coğrafyanın adıdır. Selçuklular, Osmanlı ve 1.Meclis döneminde çekincesiz olarak kullanılan Kürdistan ifadesi, İttihat Terakki uygulamaları ve 1925 sonrası geliştirilen resmi ideolojik söylem ile kademeli hafızalardan silinmeye çalışılmıştır” dedi.

Önceki hafta da, Siirt ziyareti sırasında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, “Burası Kürdistan” diyen esnaf Cemil Taşkesen, ‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

