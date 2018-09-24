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Kurduğu "müzik dünyası"yla geçmişe yolculuk yaptırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Özcan, 10 yıl önce biriktirmeye başladığı plak, gramofon, fonograf, pikap ve radyoları "Gramofhan" adını verdiği mekanda sergileyerek eskiyle yeni arasında bağ kuruyor - Duvarları Yeşilçam film afişleriyle süslenen mekan, ziyaretçilerini 1800 ve 1900'lü yıllardan kalma gramofonlar ve fonograflarla geçmişte yolculuğa çıkarıyor - Mekanın sahibi Mehmet Özcan: - "Burayı kurarken kuşaklar arası etkileşim ve sosyal bir paylaşım olsun istedim. 18 yaşında bir genç buraya geldiğinde 50-60 yaşındaki birisiyle sohbet edebilsin, bir şey paylaşabilsin"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Özcan, 10 yıl önce biriktirmeye başladığı plak, gramofon, fonograf, pikap ve radyoları "Gramofhan" adını verdiği mekanda vatandaşların beğenisine sundu.

Büyük emeklerle biriktirdiği materyalleri Gramofhan'da sergileyen Özcan, kuşaklar arasında bağ kurmayı amaçlıyor.

Duvarları Yeşilçam film afişleriyle süslenen, 1800, 1900'lü yıllardan kalma gramofonlar ve fonograflarla geçmişte yolculuğa çıkaran mekanı gezen vatandaşlar, satışa sunulan plaklardan da alabiliyor.

Geçmişe özlem duyan vatandaşlar veya eskiyi öğrenmek isteyen gençlerin uğrak yeri haline gelen mekanın sahibi Mehmet Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların kaybettiği duygularını hatırlamaları ve kuşaklar arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla böyle bir yer oluşturduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır plak, gramofon, fonograf, pikap ve radyo biriktirdiğini anlatan Özcan, "Bu bende tutku haline geldi. Eserler çoğalmaya başlayınca bunları insanlarla da paylaşma kararı aldım. Taş plaktan, 45'liklere 20 bin plak var. Toplamda 30 binin üzerinde eser mevcut. Türkiye'de görülemeyecek eserler burada mevcut." dedi.

Özcan, amacının insanların unuttukları duygularını yeniden hatırlatmalarını sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda görüyorum ki insanlar birbirinden uzaklaşmış. Eşler bile birbirinden uzaklaşıyor. Çarşıda, pazarda, trafikte karşılaştığımız insanlar tartışmaya, kavgaya hazır vaziyette. Eskiden insanlar sevecen, cana yakın iyi niyetliydi. Ben bu mekanı tasarlayarak insanları geçmişe götürmek, bizi yeniden aslımıza döndürmek istedim. İnşallah burada küçük de olsa bir kıvılcım başlatmak istiyoruz. Belediyeler başta olmak üzere iş birliğini artırırsak burada sanat ekinlikleri de yapmayı amaçlıyorum."

- "Plaklar geri dönüyor"

Kurduğu mekanda 35-60 yaş arasına hitap edeceğini beklerken 20'li yaşlardaki vatandaşların çok büyük ilgi gösterdiğine dikkati çeken Özcan, gençlerin eskiye çok meraklı olduğunu, bilmedikleri eserleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Özcan, Gramofhan'a gelen gençlerin plak ve pikap almak istediklerini dile getirerek, "Son zamanlarda bu ihtiyaçtan dolayı haftada 3-4 plak üretiliyor. Bunlar arz talep meselesi. Buraya doğru bir eğilim olduğundan dolayı insanlar yeniden plak üretmeye başladı. Burayı kurarken kuşaklar arası etkileşim ve sosyal bir paylaşım olsun istedim. 18 yaşında bir genç buraya geldiğinde 50-60 yaşındaki birisiyle sohbet edebilsin, bir şey paylaşabilsin. Plaklardaki analog ses duygu eksikliğini tamamlıyor. Plak dinlerken ağlayan insanlar oluyor. İnsanların yeniden bu duygu yoğunluğunu yaşamasını istiyorum." diye konuştu.

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