Kurdukları düzenek ortaya çıktı! 8 tane varmış

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bulunan 8 sığınakta bir uzun namlulu silah, saatli el yapımı patlayıcı devresi, çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK'ya ait 8 sığınak bulundu

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi, 2 uzun namlulu silah, çok miktarda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hazro ilçelerindeki dağlık ve kırsal alanda 23 Ocak saat 23.00 itibarıyla jandarma komando timleriyle başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu"nun dün saat 22.00'de başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan biri 25, biri 16 metrekare genişliğinde toplam 8 sığınağın imha edildiği belirtilen açıklamada, sığınaklarda ve toprağa gömülü bidonlarda ele geçirilenlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"G-3 piyade tüfeği, 7 şarjör, 7,62 milimetre çapında 254 fişek, 2 saatli mayın el yapımı patlayıcı devresi, patlayıcı düzeneğinde kullanılan tol düzeneği, 2 el telsizi, 5 pil bloku, 29 büyük ve 29 kalem pil, dizüstü bilgisayar bataryası, 250 metre elektrik kablosu, led ışığa bağlı kablo, 5 metre bakır kablo, bir kilogram gübre, 3 büyük ve 2 küçük tüp, çok sayıda giysi ve örgütsel doküman ile çok miktarda yaşam malzemesi.

Operasyonda teröristlerin doğal mağaraya su temini amacıyla naylon poşetle kurdukları düzenek tespit edildi."

Delil niteliği taşıyan silah, mühimmat ve malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, diğer malzemelerin ise yerinde imha edildiği bildirildi.

Açıklamada bir konut ve eklentisinde alınan karar uyarınca adli arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"38 şahıs ve 11 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapıldı. Arama faaliyeti esnasında evinde G-3 piyade tüfeği, 7 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 254 fişek ele geçirilen E.E. gözaltına alındı.