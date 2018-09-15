BARTIN, (DHA) - BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan 37 bin hektarlık alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı doğa tutkunlarını ağırlıyor. Küre Dağları Milli Parkı, Sonbaharın güzelliklerini yansıtmaya başlarken, doğa tutkunları ormanda yürüyüşe çıkarak doğa ile baş başa zaman geçiriyor. Küre Dağları Milli Parkı her mevsim doğal güzellikleriyle ilgi görüyor. 2000 yılında milli park ilan edilen 37 bin 753 hektar alana sahip Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)' sertifikasına sahip milli park olarak ilan edilerek, Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen milli park, doğaseverleri büyülüyor. Sarı ve yeşilin her tonunu içinde barındıran milli park, sonbaharda özellikle fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Doğa tutkunları, Küre Dağları'nda yürüyüşe doğanın keyfini çıkarıyor. Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, Küre Dağları Milli Parkı'nı ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistler için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nun izlenmesi için seyir terası geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı. Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonunun yürüyüş yolunun büyük bir kısmı tamamlandı. Yine Pınarbaşı'nda bulunan Ilıca Şelalesi'ni günübirlik ziyaret edenler için dinlenme yerleri ve seyir terasları hizmete açıldı. Aynı bölgede bulunan dünyanın en derin ikinci kanyonu unvanı olan Valla Kanyonu seyir terası tamamlanarak, geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı. Bartın sınırları içerisinde bulunan Zoni Yaylasının üst tarafındaki Karapınar mevkiine günübirlik ziyaretçilerin gelebilmesi yürüyüş yolları, yağmur barınakları, yaban hayvanı gözetleme kuleleri yapımı çalışmalarımız devam ediyor. Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Kastamonu'nun Şenpazar ilçesindeki Kızılcasu Özel Proje Alanı'nın 1'inci ve 2'nci etabı bu yıl tamamlanacak. Sorkun Yaylasında günübirlik ziyaretçiler için tesisler yapıldı. Yapılan bu çalışmalar sayesinde yerli ve yabancı turist sayılarında önümüzdeki yıllarda ciddi artışlar bekliyoruz. dedi.

