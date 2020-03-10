HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Küre Dağları Milli Parkı gökyüzünden görüntülendi!

Küre Dağları Milli Parkı gökyüzünden görüntülendi!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2020 15:42 | Son Güncelleme

Küre Dağları Milli Parkı, Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alıyor. Kanyonları, seyir terasları ve mağaraları ile ünlü Küre Dağları Milli Parkı havadan görüntülendi.

2000 yılında milli park ilan edilen 37 bin 753 hektar alana sahip Küre Dağları Milli Parkı, 2013'te 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)' sertifikasına sahip milli park olarak kabul edildi ve Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Küre Dağları Milli Parkı merkezi Avusturya’da olan 'European Wilderness Society' tarafından 2019 yılında da platin yabanıl sertifikasına layık görüldü.

Bünyesinde birçok endemik bitki ve hayvan türü barındıran Küre Dağları Milli Parkı'nı geçen yıl yerli ve yabancı 100 bin kişi ziyaret etti.

Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü, milli parkın Kastamonu Pınarbaşı sınırlarında bulunan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olma özelliğini taşıyan Valla Kanyonu ile Muratbaşı Seyir Terası'nı, Horma Kanyonu'nu ve Bartın'ın Ulus ilçesi sınırları içerisindeki Kemerli Mağarası ile Delikli Kaya'yı havadan görüntüledi. Doğal güzelliklerin drone ile kaydedildiği görüntüler, Küre Dağları Milli Parkı'nın sosyal medya hesaplarında yayınlandı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Donan göl üzerinde şaşırtan manzaraDonan göl üzerinde şaşırtan manzara
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın KASTAMONU Küre Dağları Milli Parkı

En Çok Okunan Haberler

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Akşener'den Erdoğan'a tepki: Dostun Putin bizi rezil etti

Akşener'den Erdoğan'a tepki: Dostun Putin bizi rezil etti

Türkiye’den ABD’ye seyahat eden kadında koronavirüs çıktı

Türkiye’den ABD’ye seyahat eden kadında koronavirüs çıktı

Cami yıkımında 'hazine bulundu' söylentisi! Akın ettiler

Cami yıkımında 'hazine bulundu' söylentisi! Akın ettiler

Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanık olabilmek için kilometrelerce yol katettiler!

Tanık olabilmek için kilometrelerce yol katettiler!

17 yaşındaki 'Hanımağa' boğaları güreşe hazırlıyor

17 yaşındaki Muğlalı hanımağa, boğaları güreşe hazırlıyor

Donan göl üzerinde namaz kıldılar

Donan göl üzerinde şaşırtan manzara

İğneada Longoz Ormanları güzelliği ile büyülüyor

Her mevsim ayrı güzel! Doğayı özleyenler için muhteşem rota

Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı!

UNESCO listesinde! Turizm sezonu açıldı

Hakkari'de endemik bitki türü keşfedildi!

Türkiye'de keşfedildi! Bilim dünyasının gözü o kentte

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.