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Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 mağara keşfedildi

07.01.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Küre Dağları Milli Parkı'nda 5 mağara keşfedildi

Bartın'ın Ulus ilçesi Küre Dağları Milli Parkı bölgesinde Anadolu Speleoloji üyeleri tarafından 3 yatay ve 2 dikey mağara keşfedildi. Mağaralarda, çalışma başlatıldı.

Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği’nin 'Mağara araştırmaları projesi' kapsamında 9 kişilik Anadolu Speleoloji Grubu Derneği üyeleri, ilçeye gelerek 4 gün boyunca daha önce bilinmeyen 3 yatay ve 2 dikey mağarada incelemelerde bulunarak, fotoğraf çekti. Özel ekipmanlarla içeriye mağaralara giren ekip üyeleri içeride değişik boyutlardaki sarkıt ve dikitleri kayıt altına aldı. Yeni keşfedilen mağaraların raporlarının hazırlanmasının ardından isimlerinin verileceği öğrenildi. Mağara bilimi derneği üyeleri daha önce de ilçede bulunan Büyükkaya, Kuşaklı, Kemerli mağaraları ile 60 metre derinlikteki Kadıharmanı kokurdanında çalışmalar yapmıştı.

Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği Başkanı Satı Lütfi Okçu, "Ulus ilçemizde Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesindeki 26 köyümüzü kapsayan alanda bulunan kireç taşı mağaralarımızın turizme kazandırılması için başlattığımız projede önemli kazanımlar sağladık. Anadolu Speleoloji mağara bilimi üyesi arkadaşlarımızın 4 günlük yaptığı çalışmalar sayesinde hiç bilinmeyen 3 yatay ve 2 dikey mağara keşfettik. Yeni bulunan mağaralarımızın raporları 15 gün içerisinde çıkacak. Sonrasında mağaralarımızın isimleri verilecek. Buradaki amacımız milli parkımız içinde bulunan bilinmeyen ve keşfedilmeyen alanları ekoturizmine katılımını sağlamaktır. Bu çalışma bölgemiz için önemli bir gelişmedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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