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Küre Dağları Milli Parkı'na 4,5 milyon liralık yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 13:24 | Son Güncelleme

Milli parkta 13 bungalov ev ve 2 ana hizmet binasının bulunduğu çadırlı, karavanlı kamp alanı oluşturuldu - Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz: - "Bölgeye son iki yılda 4,5 milyon liralık yatırım yapıldı. Burası cazibe merkezi haline dönüşecek"

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Küre Dağları Milli Parkı'na iki yılda 4,5 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek, "Burası cazibe merkezi haline dönüşecek." dedi.

Vali Karadeniz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce Şenpazar ilçesinde yapılan Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Karadeniz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Müdürlükçe hayata geçirilen yatırımın bölge açısından önemli olduğunu söyledi.

Bölgede 13 bungalov ev ve 2 ana hizmet binasının bulunduğu çadırlı, karavanlı kamp alanı oluşturulduğuna işaret eden Karadeniz, "Şenpazar'dan buraya ulaşımı sağlayan yolun yapımında da çok büyük aşama kaydedildi. Ulaşım konusunda sıkıntı bitti. Kuşkusuz yatırımlar devam edecektir. Bölgeye son iki yılda 4,5 milyon liralık yatırım yapıldı. Burası cazibe merkezi haline dönüşecek." diye konuştu.

Kastamonu'nun doğa turizminde iddialı olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Küre Dağları Milli Parkı yeni bir tesis daha kazanmıştır. Tesis Kastamonu turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Şenpazar'a ve ilimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise bölgenin doğa harikası bir yer olduğuna dikkati çekerek, "Küre Dağları Milli Parkı çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahip. Burası adeta saklı bir cennet." değerlendirmesinde bulundu.

Alanın açılışının gelecek aylarda yapılması bekleniyor.

İncelemelere Şenpazar Kaymakamı Orhan Yalınız, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan da katıldı.

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