Küre Dağları Milli Parkı’nda defineciler kaçak kazı yaptı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı’nda tarihi yapılar defineciler tarafından kazıldı. Kazılar sırasında insan iskeletlerinin de ortaya çıktığı görüldü.

37 bin 753 hektar alana sahip Küre Dağları Milli Parkı, 2000 yılında milli park ilan edildi. 2012'de de 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip milli park alanı statüsü alarak Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Milli parkın Bartın sınırları içerisindeki Arıt köyü ile Ulus ilçesi arasında bin 200 metre yükseklikte bulunan ve ‘Hassas koruma bölgesi’ndeki Odalaryanı ve Uzunçarşı mevkiinde geçen aylarda defineciler tarafından kaçak kazılar yapıldı. Kazılarda tarihi taş örme yapılar hasar görürken, insan iskeletleri ortaya çıktı. Konu hakkında konuşan Küre Dağları Milli Park Müdürü Ali Bozkurt, bu bölgede geçmiş dönemlerde yaşayan medeniyetlerden izlerin olduğunun bilindiğini vurgulayarak önümüzdeki aylarda bilimsel olarak yüzey araştırması için arkeolojik kazıların başlaması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI



