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Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın güzelliklerini yansıtmaya başladı.

Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın güzelliklerini yansıtmaya başladı. Foto safari için yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen milli parkta, doğa tutkunları ise ormanda yürüyüş yaparak zaman geçiriyor.
2000 yılında milli park ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi.
37 bin 753 hektar alana sahip milli park, mayıs ayında da merkezi Avusturya’da olan ‘European Wilderness Society’ tarafından ‘Platin Yabanıl’ sertifikasına layık görüldü. Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen milli park, doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor. Sarı ve yeşilin her tonunu içinde barındıran milli park, sonbaharda özellikle fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor.
Ziyaretçiler, Küre Dağları'nda yürüyüşe çıkarak doğanın keyfini çıkarıyor. Sonbaharın en güzel renklerini içinde barındıran milli parkta, özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası'nda manzaralar herkesi mest ediyor. Hafta sonları çok sayıda doğasever foto safari için milli parka gelerek, eşsiz doğanın güzelliklerini ölümsüzleştiriyor.
Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, yerli ve yabancı turistler için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Küre Dağları Milli Parkımız son yıllarda çok fazla turist çekiyor. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Ayrıca milli parkımızda sonbahar aylarında doğada oluşan o değişim renklerini görebilmek için bölgeye çok sayıda safari, traking ile fotoğraf meraklıları geliyor. Kendilerine gereken yardımı gösteriyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliğiKüre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliğiKüre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliğiKüre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği

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