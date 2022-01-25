HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…

Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…

25.01.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye kar yağışının etkisi altında kalmaya devam ederken İstanbul’da aracını otoyol kenarlarında bırakmak zorunda kalanlar bugün araçlarını bıraktıkları noktalara ellerinde küreklerle geri geldiler. Sürücüler araçlarını kurtarmaya çalışırken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte İstanbul’daki durumla ilgili son dakika haberinin detayları...

Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…

Son dakika haberleri… Otoyol Kenarlarına bırakılan araçların sahipleri, öğle saatlerine doğru araçlarını kurtarmak için kürekleriyle geldi. Sürücüler araçlarını kurtarmaya çalıştı.

İstanbul'da yoğun kar nedeniyle dün akşam trafikte kalan ve araçlarını terk eden sürücüler, bugün araçlarını almaya geldi. Basın Ekspres Yolu’nda kürekle aracının başına gelenler yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucunda araçlarını kaldıkları yerden çıkardı. Yanında küreği olmayanlar araçlarını iterek ya da lastiklerinin altına kartonlarla destek yaparak kaldıkları yerden çıkarmaya çalıştı. Bazısıysa benzini bittiği için aracını park etmek zorunda kaldı. En yakın benzin istasyonuna giderek yakıt aldıktan sonra aracını park ettiği yerden çıkardı. Sürücülerin araçlarını kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2

"BİR DEPO BENZİN BİTİRDİM"

Aracının yakıtı biten İlhami Karagöz "Dün saat 15.00'ten beri bu yoldayım. Bir depo benzin bitti. Arabanın içi sıcaktı. Üşümeyelim diye ısıtıcıları çalıştırdık benzin bitti. Gittim 3 kiometre ileriden benzin aldım. Anlattım durumu mecbur verdiler. Sabah 112’yi arıyorum kimse telefona bakmıyor. Patinaj çeke çeke benzini yedik" dedi.

3

"BÖYLE OLACAĞINI TAHMİN ETTİĞİM İÇİN KÜREKLE GELDİM"

Arabasını karlardan kurtarmaya çalışan Oktay Koç "Dün 18.00'da Topkapı’dan çıktım. 22.30’da anca buraya geldim. Burada kar birikince trafik hiç ilerlemedi. Biz de aracımızı buraya park ettik. Yürüyerek evimize gittik. Ben böyle olacağını tahmin ettiğim için evden kürekle geldim. 10 dakikadır uğraşıyorum" diye konuştu.

4

"1-2 KİLOMETRE EVE KADAR YÜRÜDÜM"

Arabasını karlardan kurtarmaya çalışan başka bir sürücü Aytekin Karaçar "15.30’da iş yerinden çıktım buraya gelmem 21.30-22.00’ı buldu. Yollar çok kötüydü. Mecburen bıraktım arabamı buraya. Eve aşağı yukarı 1-2 kilometre yürüdüm. Tipi ve soğuk vardı. Ben kürekle gidenleri gördüm küreği rica ettim. 10-15 dakikadır uğraşıyorum. Çıkartabilirsem çıkartacağım evin oralarda aracı emniyetli bir yere bırakacağım" dedi.

5

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
İstanbul'a giriş yasağı bitti mi?İstanbul'a giriş yasağı bitti mi?
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Kar, İstanbul'u esir aldı! Vali Yerlikaya: İzin verilmeyecek

Kar, İstanbul'u esir aldı! Vali Yerlikaya: İzin verilmeyecek

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp...

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp...

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

İstanbul’da kar esareti! Görüntüler bu sabah geldi...

İstanbul’da kar esareti! Görüntüler bu sabah geldi...

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.