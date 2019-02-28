Kürek kemiği yanından aldıkları dokuyla topuk yaptılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de geçirdiği motosiklet kazasında yaralanan ve sağ topuğunda deri ve doku kaybı oluşan işitme engelli hentbolcu Süleyman Önür'e (32) Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde kürek kemiği yanındaki bölgeden alınan dokuyla yeniden topuk yapıldı. Önür'ün, tekrar sahalara dönebileceği belirtildi.

İşitme Engelliler Spor Kulübü'nde profesyonel hentbolcu bir çocuk babası işitme engelli Süleyman Önür, 21 Şubat'ta kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Önür'ün sağ topuğundan kemiğine kadar deri ve deri altı dokuda büyük hasar meydana geldiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından hastanenin plastik cerrahi servisinde tedavisine başlanan Önür'ün, seri ameliyatlar ile topuğundaki yarada bulunan tüm ölü dokular temizlendi. Profesyonel hentbolcu olan Önür'ün sahalara dönebilmesi için topuk dokusunun fonksiyonel olacak şekilde tekrar yapılması planlandı. Ameliyatta, Önür'ün sol kürek kemiği yan kısmından damarları ile birlikte alınan cilt dokusu topuk bölgesine aktarıldı. Mikrocerrahi olarak damarların dikilmesi ile hastanın sırtından alınan dokunun beslenmesi sağlandı. Operasyonu yapan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Hakan Özcan, Önür'ün ameliyat ile topuk dokusunun yeniden oluşturulduğunu, planlanan operasyon ile iki topuğu arasında yükseklik farkı olmadığını belirterek, hastanın uygun fizik tedavi sonrası sahalara dönebileceğini söyledi.

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