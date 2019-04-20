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Kürek kulübü için evini ve otomobilini sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan beden eğitimi öğretmeni Ümmet Subaşı (47), kurduğu kürek kulübü için evini ve otomobilini sattı.

Kürek kulübü için evini ve otomobilini sattı

Alişan KOYUNCU- Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan beden eğitimi öğretmeni Ümmet Subaşı (47), kurduğu kürek kulübü için evini ve otomobilini sattı. Kulübündeki genç sporcularla 2017 yılından bu yana turnuvalara katılan Subaşı, amacının Avrupa ve dünyada Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.
Beden eğitimi öğretmeni Ümmet Subaşı, 36 yılını verdiği kürek sporunda kendi kulübünü kurarak, yeni kürekçiler yetiştirmeye karar verdi. Subaşı, bu amaçla 2006 yılında Hereke Sümerspor Kürek Kulübü'nü kurdu. Ancak kulüp maddi imkansızlıklar yaşayınca evi ile otomobilini satmak zorunda kaldı.
2017 yılından bu yana öğrencileriyle turnuvalara katılarak, çeşitli başarılara imza atan Subaşı, "Bir dönem maddi imkansızlıklar yaşadık. Bir çok firmanın ve kurumun kapısını çaldık ancak elimiz boş döndük. Maddi durumumuzu biraz düzelttikten sonra turnuvalara katılmaya başladık, başarılar da beraberinde geldi. Amacımız Avrupa'da başarı sağlayacak sporcular yetiştirmek" dedi.
Kulübün kuruluş aşamasında büyük zorluklar çektiğini ifade eden Subaşı, şu anda 200'e yakın sporcuyla yollarına devam ettiklerini söyledi. Subaşı, şöyle konuştu:
"Kürek sporuyla yaklaşık 34 yıldır ilgileniyorum. 1985 yılında beni destekleyen birkaç arkadaşımla bu kulübü kurdum. Şu an geldiğimiz nokta iyi. Türkiye şampiyonu çıkaran sporcu anlamında baktığımızda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından en başarılı üçüncü kulüp olduk. Kulübümüzde 72 tane lisanslı aktif yarışan sporcumuz var. Bunun yanında hobi olarak gelen 30 kadar yetiştin sporcumuz var. Küçük yaşta sporcularımız da var. Onlara temel kürek eğitimi veriyoruz. Şu an itibariyle Sümerspor Kürek Kulübü'nde 200'e yakın sporcu sirkülasyonu var."
Ümmet Subaşı,konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kulübü kurarken maddi anlamda çok sıkıntılar çektik. Hiçbir yerden destek göremedik. Destek bulamadığımız için de çok zorluk yaşadık. O zorluk aşamasında kendi otomobilimi satmak zorunda kaldım, evimizi satmak zorunda kaldık. Çünkü maddi anlamda çok sıkıntılar yaşıyorduk, bir şekilde ayağa kalkmamız gerekiyordu. Amaçlarımızı, misyonumuzu gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Kürek sporu adına, kulübümüzü ayakta tutmak adına, önce kendimin ayakta kalması gerekiyordu. Bu işlemleri yaptık, kendimize gelmeye çalıştık. Bir cıvatamız, bir vidamız yokken bu işe başladık. Çizgilerimizden ayrılmamaya çalışıyoruz, bu seneki hedefimiz geçen yıl aldığımız şampiyonluk kupasını ikiye hatta üçe çıkarmak. Sürekli çalışıyoruz, sporcularımız hatta aileleri buna inanmış durumda. İnşallah kürek sporuna çok daha başarılı sporcular yetiştireceğiz."

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Kürek kulübü için evini ve otomobilini sattıKürek kulübü için evini ve otomobilini sattıKürek kulübü için evini ve otomobilini sattıKürek kulübü için evini ve otomobilini sattı

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